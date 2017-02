Wypadki BOR: Dane Biura przeczą słowom Mariusza Błaszczaka

Jak często dochodzi do kolizji z udziałem samochodów Biura Ochrony Rządu? Minister spraw wewnętrznych podaje zupełnie inne dane niż sam BOR - donosi TVN 24.

"Jeżeli chodzi o liczbę kolizji, to każdego roku ponad 20 kolizji odnotowuje Biuro Ochrony Rządu. Kolizji, w których biorą udział osoby ochraniane. W 2016 roku były takie 24 kolizje, w 2015 również. W 2014 było 26 takich kolizji. W 2013 - 23" - wyliczał 11 lutego minister Mariusz Błaszczak.

O informację na temat liczby kolizji zwróciła się do BOR telewizja TVN 24. Odpowiedź Biura przeczy słowom Błaszczaka.

Według BOR, w 2013 roku doszło do pięciu kolizji, w 2014 - do trzech, w 2015 - do jednej, rok później - też do jednej.

Chodzi o liczbę kolizji podczas przewożenia osób ochranianych - o tym mówił Mariusz Błaszczak i o to zostało zapytane BOR.

BOR nie ujawniło, kim były przewożone osoby podczas tych kolizji.