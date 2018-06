Wyprawki szkolne. Dla kogo 300 plus?

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą wyprawki szkolnej, w ramach programu "Dobry start". Wsparcie państwa przy zakupie książek i pomocy dydaktycznych będzie jednorazowe, bez kryterium dochodowego.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podczas konferencji prasowej nt. programu "Dobry start" w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Minister rodziny Elżbieta Rafalska powiedziała w radiowej Jedynce, że akcja informacyjna zostanie zainaugurowana dziś w całym kraju.



"Ministrowie i wiceministrowie w ośmiu województwach będą mieli swoje spotkania z kuratorami, dyrektorami szkół i pracownikami, którzy zajmują się wypłatą tych świadczeń. Akcja informacyjna jest tu niezwykle ważna" - podkreśliła Elżbieta Rafalska.

Z kolei minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że choć w ramach programu "Dobry start" nie obowiązuje kryterium dochodowe, to należy złożyć wniosek. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia można od 1 lipca składać za pośrednictwem internetu, a od 1 sierpnia w formie papierowej. Anna Zalewska zapewniła przy tym, że dalej obowiązuje program darmowych podręczników.



Z szacunków ministerstwa rodziny wynika, że z programu "Dobry start" skorzysta ponad 4,5 miliona uczniów. Wsparcie dostaną osoby uczące się do 20. roku życia, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia.