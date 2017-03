Wyrok TK w sprawie nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja Prawa o zgromadzeniach jest zgodna z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożył prezydent Andrzej Duda. Prezydent skierował do zbadania przez TK te przepisy przed ich podpisaniem.

Wcześniej TK w pełnym składzie przez dwie godziny rozpatrywał tę sprawę. Rozprawie z udziałem 11 sędziów TK przewodniczy prezes Trybunału, sędzia Julia Przyłębska, a sprawozdawcą jest sędzia Mariusz Muszyński.

Zdaniem prezydenta, sprzeczny z konstytucją jest przepis noweli, wprowadzający zgromadzenia cykliczne. Jak wskazał, na podstawie jednej decyzji wojewody o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, zgromadzenia te będą mogły się odbywać przez trzy lata, przy czym - w razie zgłoszenia innych zgromadzeń, które miałyby się odbyć w tym samym miejscu i czasie - zgromadzeniom cyklicznym ma przysługiwać ustawowe pierwszeństwo. Według prezydenta nie ma zaś podstaw, aby różnicować sytuację zgromadzeń, stosując kryterium częstotliwości ich przeprowadzania.

"Wątpliwości pana prezydenta (...) związane są z różnicowaniem statusu zgromadzeń publicznych na gruncie ustawy Prawa o zgromadzeniach, gdzie oprócz znanych zgromadzeń zwykłych, uproszczonych i spontanicznych próbuje się dodać kolejny rodzaj zgromadzeń - zgromadzenia cykliczne" - mówiła minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek.

Jak zaznaczyła, ten typ zgromadzeń "w sposób nieusprawiedliwiony zostaje uprzywilejowany w stosunku do wszystkich innych zgromadzeń". Jej zdaniem, to uprzywilejowanie związane jest z kilkoma kwestiami. "Przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestie samego zgłoszenia takiego zgromadzenia. Zgromadzenie cykliczne może zostać zgłoszone w dowolnym czasie, najpóźniej na siedem dni przed datą pierwszego zgromadzenia. Podczas gdy zgromadzenie zwykłe musi być zgłoszone najwcześniej na 30 dni i najpóźniej na sześć dni przed planowaną datą" - dodała Surówka-Pasek.

W przypadku uznania za konstytucyjny fragmentu nowelizacji odnoszącej się do zgromadzeń cyklicznych prezydent wniósł o stwierdzenie niekonstytucyjności dwóch zapisów szczegółowych z tych przepisów.

Wątpliwości prezydenta budzi to, że ustawa nie pozwala organizatorowi zgromadzenia zaskarżyć do sądu zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia, jeśli wcześniej organ gminy nie wydał takiego zakazu. Według prezydenta, znaczenie takiego zarządzenia zastępczego nie jest ograniczone jedynie do relacji między wojewodą a gminą, lecz rzutuje na sytuację organizatora zgromadzenia.

Prezydent zakwestionował także przepisy ustawy o zakazie odbycia innych zgromadzeń w miejscu zgromadzeń cyklicznych, nakazujące stosowanie nowelizacji do zdarzeń, które miały miejsce przed jej wejściem w życie. Jak napisano we wniosku prezydenta, nie została wskazana jakakolwiek wartość konstytucyjna, która wymagałaby ochrony kosztem wprowadzenia rozwiązań z mocą wsteczną.

O uznanie przepisów za zgodne z konstytucją wnieśli przedstawiciele Sejmu. "Sejm stoi na stanowisku, że wniosek pana prezydenta jest nieuzasadniony, wszystkie kwestionowane przez pana prezydenta przepisy są zgodne z konstytucją" - mówił poseł Arkadiusz Mularczyk.

"Zgromadzenia cykliczne poszerzają zakres wolności prawa obywateli do zgromadzeń, ponieważ dają prawne możliwości i prawne podstawy do odbywania takich zgromadzeń. W życiu publicznym, czy społecznym dochodzi do pewnej rywalizacji zgromadzeń; są też podmioty czy też osoby, których celem jest destrukcja zgłoszonych wcześniej zgromadzeń, a zatem ta procedura, która jest przyjęta w ustawie, takie sytuacje będzie eliminować" - dodał Mularczyk.

"Czy większym zagwarantowaniem praw obywatelskich jest dołożenie do tej palety wolności obywatelskich, czyli zgromadzenia zwykłego, uproszczonego i spontanicznego jeszcze jednej formy zgromadzenia, czyli zgromadzenia cyklicznego?. W naszym odczuciu jest to poszerzenie praw i wolności do zgromadzania poprzez dodanie jeszcze jednej formy zgromadzeń" - powiedział poseł Arkadiusz Czartoryski. Jak zaznaczył, przepisy noweli nie uniemożliwiają zorganizowania kontrmanifestacji, wprowadzono bowiem przepis, że taka kontrmanifestacja może się odbyć w odległości nie mniejszej niż 100 m od innej demonstracji.

Także przedstawiciele Prokuratora Generalnego wnieśli o uznanie konstytucyjności przepisów. Zastępca PG prok. Robert Hernand przypomniał, że wydawany przez gminę zakaz zorganizowania innego zgromadzenia w miejscu zgromadzenia cyklicznego nie jest automatyczny. "Przepisy ustawy rozpatrywane łącznie obligują gminę do stosowania uzgodnień, zanim ewentualnie wyda decyzję o zakazie zgromadzenia, które nie ma charakteru cyklicznego" - powiedział Hernand.

Ponadto zdaniem PG z zaskarżonych przepisów wynika domniemanie drogi sądowej, bo "wszelkie spory prawne podlegają rozpatrzeniu przez sądy, o ile określony przepis ustawowy nie wprowadza wyraźnie wyjątków w tym zakresie". "Należy w związku z tym przypomnieć, że (...) żaden przepis wprowadzony do ustawy nie ustanawia wyraźnego zakazu zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia, co jednocześnie oznacza, że prawo do zaskarżenia tego zarządzenia wojewody przez uprawnione podmioty nie zostało wyłączone" - wskazano w stanowisku PG.

W połowie grudnia zeszłego roku parlament uchwalił nowelizację Prawa o zgromadzeniach autorstwa PiS, regulującą zasady organizowania zgromadzeń. Zakłada ona m.in. to, że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Przewiduje też możliwość otrzymania na trzy lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie.

Nowe przepisy były krytykowane przez organizacje pozarządowe, opozycję, członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawicieli OBWE już podczas prac legislacyjnych.

