Wyrok ws. Obywateli RP. Głos Kancelarii Sejmu

Kancelaria Sejmu wystąpi o pisemne uzasadnienie wyroku uniewinniającego Obywateli RP oskarżonych o wtargnięcie w 2016 r. na teren Sejmu; po uzyskaniu dokumentu zostanie podjęta decyzja, co do wniesienia apelacji - poinformował PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

Zdjęcie Sejm, zdj. ilustracyjne /Jan Bielecki /East News

Grzegrzółka odniósł się do piątkowego wyroku warszawskiego sądu, który uniewinnił czworo działaczy Obywateli RP oskarżonych o wtargnięcie w 2016 r. podczas protestu na teren Sejmu, czyli o naruszenie miru domowego Sejmu. Sąd uznał, że nie można mówić o takim naruszeniu, skoro teren Sejmu nie jest ogrodzony. Wyrok jest nieprawomocny.

Reklama

Sprawa dotyczyła wydarzeń z 30 listopada 2016 r. i ówczesnego protestu przed Sejmem. W Sejmie trwały w tamtych dniach prace m.in. nad nowelizacją ustawy o zgromadzeniach.

Dyrektor CIS podkreślił w rozmowie z PAP, że Kancelarii Sejmu przysługuje prawo do złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku. "Wystąpimy z takim wnioskiem, a po uzyskaniu dokumentu zostanie podjęta decyzja, co do wniesienia apelacji" - powiedział.

Grzegrzółka wskazał również, że "bezpieczeństwo obrad i prac Izby, ale także osób przebywających na terenie kompleksu sejmowego, pozostaje jednym z najważniejszych zadań i priorytetów polityki organizacyjnej Kancelarii Sejmu".