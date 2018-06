Z "300 plus" skorzysta prawie 3,5 miliona rodzin

- Z programu "Dobry start", który ma wspierać rodzinę w zakupie wyposażenia dla uczniów, skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci - poinformowała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. - 300 zł wyprawki na uczniów nie jest świadczeniem zastępującym darmowe podręczniki w szkołach - zapewniła z kolei w Poznaniu minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Zdjęcie Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Dzięki programowi "Dobry start" rodzice i opiekunowie dzieci w wieku szkolnym - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, książek, czy odzieży na nowy rok szkolny.





Skorzysta 3,5 miliona rodzin

MRPiPS szacuje, że wnioski o wsparcie 300+ złoży 3 mln 400 tys. rodzin. "Koszt w skali kraju to 1 mld 400 mln zł. Jesteśmy już przygotowani, aby te środki do samorządów zostały przekazywane" - zapewniła Rafalska.

Minister wskazała, że podanie o wyprawkę szkolną "Dobry start" należy składać w urzędach gmin, w MOPS lub wydziałach świadczeń, czyli tam, gdzie do tej pory rodzice składali wnioski na świadczenia "Rodzina 500+".

Szefowa resortu rodziny zaapelowała do rodziców, aby nie odkładać składania wniosków. "Jeżeli wnioski będą składane we wrześniu, to okres, który samorząd ma na wykonanie wypłaty, wynosi 2 miesiące" - powiedziała.

Poinformowała, że ze świadczenia mogą korzystać rodziny zastępcze. W tym przypadku wniosek może być składany tylko osobiście. Termin składania rozpoczyna się z początkiem sierpnia.

Rafalska zapewniła, że samorządy mają zagwarantowane środki na obsługę tego świadczenia. Za obsługę jednego wniosku dostaną 10 zł. "Myślę, że to dobra wycena" - powiedziała. Zaznaczyła, że samorządy mogą przeznaczyć, co najmniej 80 proc. środków na "koszty osobowe".

"Chcielibyśmy, aby była możliwość dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowego motywowania osób, które będą bardzo mocno obciążone pracą" - wyjaśniła.

Program dla każdego

Z kolei szefowa MEN Anna Zalewska zainaugurowała w poniedziałek w Poznaniu kampanię informacyjną, dotyczącą programu "Dobry start".



Minister Zalewska przypomniała, że rozporządzenie w sprawie programu "Dobry Start" premier Mateusz Morawiecki podpisał 1 czerwca.



"'Dobry start', 300 zł na początku roku szkolnego, będzie programem dla wszystkich, dla wszystkich, którzy są w systemie edukacji, którzy chodzą do szkoły. Również dzieci ze specjalnymi potrzebami, (...), czy też - bo o to są pytania - dzieci z domów dziecka, z placówek rewalidacyjnych, z placówek opiekuńczych. Każde z dzieci, każde z rodziców będzie aktywnym uczestnikiem programu 'Dobry start'" - podkreśliła Zalewska.



Jak dodała, do szkół już w ubiegłym tygodniu trafiły plakaty i ulotki informujące o zasadach programu. Z materiałów tych - jak wskazała Zalewska - rodzice mogą się przede wszystkim dowiedzieć, kiedy i w jaki sposób należy złożyć wniosek, aby otrzymać świadczenie.



"Nie ma żadnego kryterium dochodowego, więc decyzja będzie oczywista, ale od 1 lipca prosimy państwa, abyście składali deklaracje online, m.in. przez stronę "Emp@tia", czyli stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, lub przez bankowość elektroniczną" - przypomniała minister i zaznaczyła, że ta forma złożenia wniosku jest gwarancją najszybszej wypłaty wyprawki.





Wyprawka nie zastąpi darmowych podręczników

"Jednocześnie chcę powiedzieć, że dalej obowiązuje program darmowych podręczników, bo przez moment rodzice poczuli się zaniepokojeni fałszywymi informacjami, jak to często bywa w takim natłoku informacji, że wyprawka czyli 'Dobry start' jest zamiast lub z oszczędności darmowego podręcznika. Mam przyjemność poinformować również Wielkopolskę, że darmowe podręczniki są utrzymane - w tym roku to jest 502 mln zł - a 300 zł na wyprawkę, na 'Dobry start' to są pieniądze dodatkowe" - mówiła.





Pieniądze na obsługę programu zapewnione

Programem "Dobry start" objętych będzie 4,6 mln uczniów. Na realizacje programu, łącznie z kosztami jego obsługi, przeznaczone zostanie 1,5 mld zł. Minister pytana, czy jej zdaniem samorządy są dobrze przygotowane na realizację programu odpowiedziała, że "samorządowcy, którzy są bardzo odpowiedzialni, m.in. jeżeli chodzi o zarządzanie edukacją, dołożą wszelkich starań, żeby (...) 'Dobry start' mógł zostać wypłacony w sierpniu".



"Chcę przypomnieć, że przecież (samorządy - PAP) mają bardzo już wyrobione ścieżki i razem z rodzicami przecież wypłacają czy korzystają z 500 plus, w związku z tym powtórzą ten mechanizm. Tak jak powiedziałam, ministerstwo, rząd zadbał o to, aby pieniądze na obsługę tego programu również się znalazły" - dodała.



Szefowa MEN poinformowała, że w poniedziałek wraz z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską wystosowały wspólnie list do dyrektorów szkół, placówek oświatowych i samorządowców informujący o zasadach realizacji programu.





Jak składać wniosek?

Świadczeniem z programu "Dobry start" zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.



Program "Dobry start" to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.



Wnioski o świadczenie z programu można będzie składać online od 1 lipca, natomiast nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później - 1 sierpnia.



Ostateczny termin złożenia wniosku upłynie 30 listopada.