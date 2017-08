Zabójstwo 20-latki w Łodzi: Artur W. przyznał się do zbrodni

Poszukiwany Artur W. przyznał się do zabójstwa 20-letniej Kai. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek po południu w Koszalinie. Prokuratura poinformowała, że 29-latek złożył wyjaśnienia.

Zdjęcie Podejrzanego przewieziono nad ranem do Policyjnej Izby Zatrzymań w Łodzi /Grzegorz Michałowski /PAP

"W czasie przesłuchania Artur W. zeznał, że pomiędzy nim a 20-letnią partnerką doszło do kłótni. Powodem agresji były zastrzeżenia ze strony podejrzanego co do sposobu postępowania 20-latki" - poinformował w środę rzecznik prasowy łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. W wyniku awantury 29-latek miał udusić kobietę.

Mężczyzna miał poznać 20-letnią Kaję kilka tygodni przed morderstwem.



29-latek jest podejrzany o zamordowanie swojej partnerki. Zgłoszenie o jej zaginięciu wpłynęło na policję 17 sierpnia. Złożyła je rodzina 20-latki ze Zduńskiej Woli. Kobieta dwa dni wcześniej wraz ze swoim 2,5-letnim synem wyjechała do Łodzi w towarzystwie poznanego niedawno starszego o dziewięć lat partnera. Następnego dnia mężczyzna odwiózł dziecko do rodziny 20-latki, twierdząc, że kobieta pozostała w Łodzi, ponieważ źle się poczuła. Później urwał się z nim kontakt.

Policja znalazła ciało kobiety 26 sierpnia, w mieszkaniu wynajmowanym przez Artura W. na łódzkim osiedlu Teofilów. Skrępowane sznurem ciało ukryte było w wersalce. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie.

Za Arturem W. wydano list gończy. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Został zatrzymany we wtorek na jednej z ulic Koszalina.