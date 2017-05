Zabójstwo Iwony Cygan: Aresztowano Pawła K.

Krakowski sąd zdecydował w środę wieczorem o zastosowaniu aresztu do 9 sierpnia wobec Pawła K., podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem przed blisko 19 laty Iwony Cygan – poinformowała PAP Grażyna Rokita z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zdjęcie Sąd aresztował Pawła K. podejrzanego o zabójstwo Iwony Cygan (zdjęcie ilustracyjne) /Archiwum RMF FM

Paweł K. został 11 maja sprowadzony samolotem z Austrii do Polski na podstawie ekstradycji, na która zgodę wyraził austriacki sąd. Doprowadzony w środę do prokuratury usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień, nie chciał także odpowiadać na pytania. Prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie go do 9 sierpnia z powodu obawy matactwa i zagrożenia wysoką karą.

Według prokuratury, Paweł K. 13 i 14 sierpnia 1998 r., korzystając z pomocy dwóch osób, zadał w Szczucinie swojej ofierze liczne ciosy twardym narzędziem, a następnie wywiózł ją w okolice wałów przeciwpowodziowych w Łęce Szczucińskiej i - brutalnie krępując - doprowadził do śmierci.