Zabójstwo półrocznego Maksymiliana. MOPS monitorował sytuację?

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie monitorowali sytuację w rodzinie 6-miesięcznego Maksymiliana i jego siostry Leny – tak wynika z kontroli doraźnej przeprowadzonej w MOPS na wniosek MRPiPS i RPD.

Zdjęcie MOPS w Rzeszowie monitorował sytuację w domu półrocznego Maksymiliana (zdjęcie ilustracyjne) /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na początku sierpnia. Natychmiastową kontrolę zlecił resort rodziny pracy i polityki społecznej w związku z zabójstwem 6-miesięcznego Maksymiliana, który zmarł 29 lipca w szpitalu na skutek licznych obrażeń ciała, w tym głowy.

Podejrzanym w tej sprawie jest znajomy rodziców Grzegorz B., były pracodawca ojca dziecka. B. usłyszał zarzut zabójstwa dziecka oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 2,5-letnią Leną, siostrą Maksymiliana. Decyzją sądu mężczyzna trafił 1 sierpnia do aresztu.

Rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek poinformowała w środę PAP, że z analizy skontrolowanych dokumentów wynika, że pracownicy socjalni MOPS monitorowali sytuację rodziny Maksymiliana i Leny, odwiedzając rodzinę w miejscu zamieszkania i podczas rozmów telefonicznych.

MOPS skierował wniosek do komendanta miejskiego policji "o podjęcie działań mających na celu rozpoznanie sytuacji rodzinnej", czego efektem były m.in. kontakty dzielnicowego z rodziną. Prowadzone były także czynności w ramach procedury niebieskiej karty.

Ośrodek złożył też do Sądu Rejonowego Sądu Rodzinnego w Rzeszowie zawiadomienie o sytuacji uzasadniającej wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych.

Sąd rodzinny zdecydował, że 2,5-letnia Lena, nad którą miał się znęcać ze szczególnym okrucieństwem 40-letni Grzegorz B., trafiła już do rodziny zastępczej i pozostanie tam do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym zostanie określone, kto będzie się opiekował dziewczynką.

Waksmundzka-Szarek zwróciła jednocześnie uwagę, że wszelkie czynności prowadzone przez pracowników MOPS dotyczyły rodziców i ich dzieci, czyli Maksymiliana i Leny. Nie ma natomiast w weryfikowanych dokumentach jakichkolwiek informacji o tzw. osobie trzeciej, która przebywałaby lub utrzymywała kontakt z rodziną.

Rodzice dzieci mają obecnie status świadków w sprawie.