Zabrze: 14-latki wykorzystane przez mężczyzn z internetu

Zabrzańscy policjanci zatrzymali mężczyzn, którzy wykorzystali seksualnie dwie 14-letnie dziewczynki. W obu przypadkach przestępcy i nastolatki nawiązali znajomość przez internet. Policja apeluje do rodziców o czujność i nadzór nad dziećmi.

Zdjęcie Policja /Damian Klamka /East News

Jak podała zabrzańska policja, dwie 14-letnie dziewczynki zawarły znajomość z dorosłymi mężczyznami na portalach społecznościowych. Po jakimś czasie dostały propozycje spotkania, z których skorzystały.

Reklama

"W pierwszym przypadku 36-letni mężczyzna usłyszał zarzut współżycia z osobą małoletnią i objęty został policyjnym dozorem. W drugim przypadku 26-latek, który usłyszał zarzut zgwałcenia, został aresztowany na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia" - podała policja.

Do zatrzymań doszło kilka dni temu. Zabrzańscy policjanci kolejny raz apelują do rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, a przede wszystkim do nastolatków o zachowanie szczególnej ostrożności.

"Rozmawiajmy z dziećmi na temat ich aktywności w internecie. Ufność, naiwność i szukanie akceptacji przez dzieci coraz częściej prowadzi do tragicznych w skutkach sytuacji" - wskazała rzeczniczka zabrzańskiej policji sierż. szt. Agnieszka Żyłka. Jak dodała, wiele informacji, jak pomóc dziecku i jakie zagrożenia na nie czyhają w internecie, można znaleźć na stronie www.dzieckowsieci.pl.

"Jeżeli rodzice podejrzewają, że dziecku może grozić niebezpieczeństwo, powinni zawiadomić policję. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą porozmawiać o problemach dotyczących ich dziecka, mogą się zwrócić do pedagoga szkolnego lub zadzwonić na numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111" - dodała Żyłka.