Zachodniopomorskie: Wypadek w Daleszewie. Śledztwo prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie wszczęła śledztwo w sprawie zderzenia ciężarówki z pociągiem, do którego doszło w środę w Daleszewie (Zachodniopomorskie). W wypadku zginęła jedna osoba, a ponad 30 zostało poszkodowanych.

Zdjęcie Wypadek w Daleszewie / Marcin Bielecki /PAP

Prokuratura Rejonowa w Gryfinie sprawdzi, czy doszło do nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Badane są okoliczności zdarzenia, w celu ustalenia przyczyn wypadku i osób odpowiedzialnych za jego spowodowanie - poinformowała PAP w czwartek Joanna Biranowska-Sochalska z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Dodała, że za to przestępstwo może grozić nawet 8 lat więzienia.

Do wypadku doszło w środę około godz. 13. Samochód ciężarowy przewożący bale drewna zderzył się z pociągiem osobowym relacji Szczecin-Zielona Góra na niestrzeżonym przejeździe kolejowym we wsi Daleszewo w gminie Gryfino. Na miejscu zginął kierowca ciężarówki, a ponad 30 osób zostało poszkodowanych, siedem z nich przetransportowano do szpitali.

Na trasie Kostrzyn-Szczecin uszkodzony został tor, sieć trakcyjna i słupy wsporcze. Jak poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, komunikacja pociągów została przywrócona w czwartek rano. W nocy pociąg sieciowy naprawił i sprawdził sieć trakcyjną nad jednym torem. Rozpoczęły się też prace przy naprawie ok. 200 m drugiego toru.