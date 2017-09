Zaczyna funkcjonować sieć szpitali. Pacjentów czekają zmiany

Więcej punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zmiany w jej organizacji - to efekt wprowadzenia sieci szpitali, która będzie funkcjonować od niedzieli. Od 1 października nocnej i świątecznej opieki będzie udzielać 498 świadczeniodawców, o 79 więcej niż dotychczas.

Od niedzieli punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą organizować także placówki zakwalifikowane do I, II i III poziomu tzw. sieci szpitali. Dzięki temu zwiększy się liczba świadczeniodawców udzielających takiej pomocy - będzie ich 498, o 79 więcej niż dotychczas.

Zmiany miejsca udzielania pomocy

Zmianie mogą ulec przede wszystkim miejsca udzielania świadczeń. Listy nowych placówek, które od 1 października (od godz. 8 rano) będą przyjmować pacjentów w ramach nocnej i świątecznej pomocy medycznej są dostępne na stronach internetowych NFZ.

Te placówki medyczne, którym w sobotę wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będą czynne do godz. 8 w niedzielę. O tej samej godzinie świadczenia zaczną realizować nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Zasady korzystania z usług bez zmian

Zasady korzystania ze świadczeń nie ulegają zmianie - w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent ma prawo udać się po pomoc do dowolnego punktu, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Pomoc jest tam udzielana w dni powszednie od godz. 18 do godz. 8 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy.

Utworzenie punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy szpitalach ma pomóc w skróceniu kolejek w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć, gdzie ciężko chorzy pacjenci wymagający szybkiej interwencji medycznej często musieli czekać w jednej kolejce z lżej chorymi, którzy nie zdążyli z wizytą u lekarza w swojej przychodni. Teraz osobom lżej chorym szpital zapewni pomoc w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Akcja informacyjna

Przez cały najbliższy weekend do godz. 8 rano w poniedziałek pracownicy NFZ będą dyżurować pod specjalnymi numerami telefonów i udzielać informacji pacjentom. Wojewódzkie oddziały NFZ uruchomiły specjalne infolinie dla pacjentów ze swoich regionów. Numery telefonów znajdują się na stronach Funduszu.

O zmianach pacjentów informowano także m.in. poprzez ulotki, plakaty, ogłoszenia w lokalnych mediach. W niektórych kościołach wierni będą uprzedzani o zmianach w organizacji nocnej i świątecznej opieki medycznej podczas ogłoszeń parafialnych w czasie niedzielnych mszy.

Czym jest sieć szpitali?

Sieć szpitali to jedna z głównych zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia przez ministra Konstantego Radziwiłła. Zdaniem szefa resortu zdrowia nowe rozwiązania m.in. poprawią koordynację leczenia pacjenta i zapewnią lepszą dostępność do poradni przyszpitalnych.



Szpitale sieciowe są zobowiązane zagwarantować pacjentom nie tylko leczenie szpitalne, ale także dostęp do poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji. Resort wskazywał, że zapewni to lepszą skuteczność leczenia, a pacjenci nie będą musieli sami szukać opieki specjalisty.



Szpitale zakwalifikowane do sieci mają gwarancję 4-letniej umowy z NFZ. Są finansowane w formie ryczałtu, ale jego wysokość będzie zależała od zakresu świadczeń wykonanych i sprawozdanych w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. Ryczałt będzie też uzależniony od parametrów jakościowych, przykładowo na większe finansowanie mogą liczyć placówki, które mają certyfikat Centrum Monitorowania Jakości lub własne laboratorium diagnostyczne.



Sieć tworzą 594 szpitale, w których w sumie jest ponad 145 tys. łóżek.



