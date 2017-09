Zakaz używania wody w Pasłęku

Elbląski sanepid zakazał używania wody z jednego z ujęć w Pasłęku - nie nadaje się ona do spożycia, ani do mycia. To skutek poniedziałkowej powodzi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /East News

Wodę można używać wyłącznie do celów gospodarczych - czynności porządkowych i spłukiwania toalet. Powodem jest znalezienie w badanych próbkach groźnych bakterii. Jak wyjaśnia Marek Jarosz, powiatowy inspektor sanitarny, w wodzie znaleziono bakterie z grupy coli.

Władze Pasłęka pracują nad systemem alternatywnego dostarczania wody do odbiorców objętych zakazem. Jak informuje burmistrz Wiesław Śniecikowski, gmina oprócz ujęcia w Pasłęku, ma ujęcia wody w Krasinie i w Surowi. Zaznaczył jednocześnie, że aby móc z wykorzystać wodę z pozostałych ujęć potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Wiesław Śniecikowski uspokaja, że władze pracują nad tym, aby jak najszybciej dostarczyć wodę dla mieszkańców, a także dla przedszkoli i szkół.



Zakaz dotyczy Pasłęka oraz 15 miejscowości: Marianki , Leszczyny, Borzynowa, Aniołowa, Rogowa, Zielonego Grąda, Rzecznej, Łącznej, Krosna, Krosienka, Robit, Kupina, Gołąbek i Pólka.