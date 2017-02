Zakończyło się spotkanie Beaty Szydło i Angeli Merkel. "Polska i Niemcy mają ważną rolę do spełnieni

Po godz. 15 zakończyło się spotkanie premier Beaty Szydło z kanclerz Angelą Merkel.

Zdjęcie Kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

POLECAMY KOMENTARZ: "Duża waga" spotkania Merkel i Kaczyńskiego

Reklama

***

- Polska i Niemcy to ważni partnerzy. Mamy wiele wspólnych, bilateralnych relacji, mamy wiele wspólnych tematów, które realizujemy na płaszczyźnie europejskiej. Realizujemy wspólnie projekty humanitarne. Polska i Niemcy to dwa ważne kraje, które ze sobą współpracują. Chcemy, aby ta współpraca się pogłębiała - powiedziała podczas konferencji premier Beata Szydło.

- Jestem przekonana, ze dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest ważne dla projektu europejskiego - dodała.

- Polska i Niemcy to w tej chwili dwa kraje UE, które mają ważną rolę do spełnienia przy tych ważnych zmianach, które następują w obrębie Unii - mówiła Szydło.

Premier Szydło poruszyła również kwestie gospodarcze i zaprosiła do Polski firmy niemieckie.

Tematem spotkania była również energetyka.

- Dla Polski nie do zaakceptowania jest realizacja Nord Stream 2 - zaznaczyła Szydło.

Szydło podziękowała również kanclerz za to, co rząd Niemiec robi dla Polaków mieszkających w tym kraju. Zaznaczyła jednak, że chciałaby, by ta opieka nad Polakami w Niemczech była zbliżona do tej, jaką polski rząd oferuje mniejszości niemieckiej w Polsce.

Trzy filary współpracy

Kanclerz Niemiec podziękowała za przyjazne przyjęcie i zaproszenie do Warszawy. - Nasza kooperacja opiera się na trzech filarach - politycznym, gospodarczym i społeczeństwa obywatelskiego. Nasze rozmowy dotyczyły tego, co możemy wspólnie zrobić - powiedziała Merkel.

- Jako młoda osoba z dużą uwagą śledziłam to, co się działo w Polsce - zaznaczyła Merkel, zwracając uwagę na rolę, jaką w historii Polski odegrała "Solidarność".

Kanclerz mówiła również o sytuacji i możliwościach Polaków mieszkających w Niemczech, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Szydło na ten temat.



Odnosząc się do słów premier RP dotyczących gospodarki i zaproszenia niemieckich firm do Polski, Merkel również zapewniła, że polskie firmy w Niemczech są mile widziane.

- Rozmawiałyśmy również o kwestii zabezpieczenia granicy. Polska bardzo dużo robi, bo mamy nielegalną imigrację u nas ze wschodu. Będziemy jeszcze rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej - zapowiedziała kanclerz.

Dodała, że rozmowy będą kontynuowane, bo spotkanie trwało zaledwie godzinę.

Merkel, pytana o to, na ile wizje kanclerz i premier RP dot. UE, są zbieżne, powiedziała, że jeszcze nie było okazji, by szczegółowo porozmawiać na ten temat. Natomiast podkreśliła, że mają wspólne wyobrażenia na temat rynku wewnętrznego.







Spotkanie z prezydentem

Na godz. 15:45 zaplanowano spotkanie kanclerz z prezydentem Andrzejem Dudą.

Jak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prezydenta Marka Magierowskiego, głównym tematem dzisiejszych rozmów Andrzeja Dudy z Angelą Merkel ma być przyszłość Unii Europejskiej, decyzje podejmowane przez Donalda Trumpa, Brexit, stosunki między Niemcami a Polską.



Angela Merkel z wizytą w Polsce 1 12 Powitanie kanclerz Niemiec Angeli Merkel przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Autor zdjęcia: Radek Pietruszka Źródło: PAP 12

Z inicjatywy strony niemieckiej dojdzie również do spotkania Merkel z liderami PO Grzegorzem Schetyną i PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe należą do Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w skład której wchodzi też CDU - ugrupowanie kanclerz Merkel.

W godzinach wieczornych kanclerz odbędzie rozmowę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

***



POLECAMY KOMENTARZ: "Duża waga" spotkania Merkel i Kaczyńskiego

***