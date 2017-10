​Zakończyło się spotkanie prezydenta z prezesem PiS

W piątek po godz. 18.30 zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w Belwederze, które dotyczyło poprawek złożonych przez PiS do projektów prezydenta o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Spotkanie trwało około dwóch godzin.

Zdjęcie Zakończyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim /Rafał Guz /PAP

Było to już czwarte spotkanie obu polityków dotyczące zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Reklama

Poprawki PiS do swoich projektów prezydent otrzymał w ubiegłym tygodniu. Ich treść nie jest dokładnie znana - wiadomo, że dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał (jak proponuje prezydent) większością trzech piątych głosów wybrać członków KRS.

"Prezydent ma poważne zastrzeżenia"

- Prezydent Andrzej Duda ma bardzo poważne zastrzeżenia do niektórych poprawek zgłoszonych przez PiS - poinformował rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński po piątkowym spotkaniu.

Jak dodał, prezydent przekazał swoje uwagi do poprawek na piśmie.

Zapowiedź kolejnych rozmów

Rzecznik prezydenta zapowiedział też, że niedługo można spodziewać się kolejnego spotkania Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim.



"Atmosfera spotkania była dobra i pewnie będzie kontynuowana ta dyskusja, o tych poprawkach, na kolejnym spotkaniu" - podkreślił Łapiński.



"To była dobra rozmowa, która, myślę, że przybliża nas do kompromisu i do tego, żeby ustawy, które, co jasno chcę podkreślić, ustawy, które przygotował pan prezydent, które są złożone już w Sejmie, były w najbliższym czasie procedowane" - podkreślił Łapiński.