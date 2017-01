Zalewska: Podwójny rocznik nie jest dużym rocznikiem

- W związku z niżem demograficznym podwójny rocznik nie jest dużym rocznikiem, szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów - oświadczyła w piątek minister edukacji Anna Zalewska. "Mamy policzone absolutnie wszystkie miejsca" - podkreśliła.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Anna Zalewska /Andrzej Hulimka /Reporter

Chodzi o uczniów, którzy, są obecnie w I klasie gimnazjum i VI klasie szkoły podstawowej. W 2019 r. będą oni się ubiegać o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych: liceów, techników i szkół branżowych. Łącznie w obu rocznikach jest ok. 720 tys. uczniów, podczas gdy jeden rocznik to ok. 350 tys. uczniów.

Według szefowej MEN, wprowadzane zmiany nie spowodują, że zabraknie miejsc w szkołach. "W związku z niżem demograficznym ten rocznik podwojony nie jest dużym rocznikiem. Licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły są przygotowane. Mamy policzone absolutnie wszystkie miejsca" - powiedziała w Programie Pierwszym Polskiego Radia Zalewska.

Zapewniła, że roczniki te "absolutnie nie będę pomieszane". Jak mówiła, zostanie przeprowadzona dla nich specjalna rekrutacja. "Rekrutacja tych roczników - po III klasie gimnazjum i po VIII klasie szkoły podstawowej - będzie dedykowana tym rocznikom. I będą klasy dedykowane w szkołach już ponadpodstawowych dla dzieci po VIII klasie i po III klasie gimnazjum" - dodała.

Pytana o to, gdzie się znajdą dzieci, które chodzą obecnie do I klasy gimnazjum, ale nie zdadzą, odpowiedziała: "To będzie już nowa szkoła. To będzie ośmioklasowa szkoła podstawowa, będą mieć świadectwa nowej szkoły".

Reforma edukacji, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się 1 września 2017 r. W miejsce obecnie istniejących typów wprowadzone zostaną stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.