"Zależy nam, by decyzje dotyczące przyszłości referendum były naszymi wspólnymi"

- Bardzo nam zależy, by decyzje dotyczące przyszłości referendum konsultacyjnego ws. konstytucji były naszymi wspólnymi - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski po środowym spotkaniu z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą. "W następną środę o godz. 10 moje kolejne spotkanie z Pawłem Muchą" - dodał.

Zdjęcie Stanisław Karczewski /Stanisław Kowalczuk /East News

W środę rano w Senacie odbyło się spotkanie Karczewskiego z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą, który jest także pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum konsultacyjnego ws. konstytucji.



Marszałek Senatu oświadczył po nim, że zawsze rozmowa z ministrem Muchą to dla niego "wielka przyjemność". Karczewski relacjonował, że podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat liczby pytań, które mają znaleźć się w referendum. "Jeśli pan prezydent się zdecyduje (...) na skierowanie wniosku do Senatu, to ta liczba (pytań - PAP) będzie mniejsza. Mówiliśmy o siedmiu-ośmiu pytaniach, góra dziesięciu" - mówił.



"Podjęcie ostatecznych decyzji przed nami. Bardzo nam zależy, aby te decyzje, dotyczące przyszłości i referendum konsultacyjnego i zmian w konstytucji były naszymi wspólnymi decyzjami" - podkreślił.



Karczewski poinformował jednocześnie, że z Muchą umówił się na kolejne spotkanie, które odbędzie się w przyszłą środę o godz. 10. Dodał, że tego samego dnia przed godz. 11 odbędzie się też konferencja prasowa.



Mucha: Możliwe modyfikacje w pytaniach

Prezydencki minister przekazał po spotkaniu, że poinformował marszałka Senatu, iż zgodnie z decyzją prezydenta, w projekcie postanowienia o zarządzeniu referendum pytań nie będzie więcej niż 10.



"Może być tych pytań mniej; ciągle jesteśmy na takim etapie, że są możliwe modyfikacje, zmiany, jeżeli takie prepozycje ze strony Senatu, czy ze strony PiS będą kierowane, które będą korespondowały z obszarami, które zostały przedstawione przez zespół roboczy na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju" - powiedział Mucha.



Dodał, że projekt postanowienia prezydenta ws zarządzenia referendum, może zostać skierowany do Senatu najwcześniej 23 lipca. "Ja ze swojej strony, nie przesądzając decyzji Senatu, ufam, że ona może być pozytywna" - powiedział prezydencki minister.



Mucha wyraził też zadowolenie, ze "wsparcia idei referendum" przez marszałka Senatu. Podkreślił, że to "bardzo mocny głos co do potrzeby zmiany konstytucji" oraz dyskusji na ten temat. "Tu jesteśmy zgodni i bardzo się cieszę, że pan marszałek takie stanowisko artykułuje" - dodał.



"Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie tak ten proces uporządkować, żeby on prowadził do jak najlepszej decyzji Senatu" - podkreślił Mucha.

15 proponowanych pytań

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogłyby zostać zadane w referendum.

Wśród propozycji znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w UE oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, o zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenie "500 plus").

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.