Zandberg o "nienachalnym intelekcie wodza Nowoczesnej"

"Ryszard Petru znowu opowiada bzdury na temat Razem. Na nienachalnym intelekcie wodza Nowoczesnej odcisnęła chyba piętno lektura prasy prawicowej" - napisał na Facebooku Adrian Zandberg. Polityk Razem zapowiada, że jeśli Petru "nie przestanie opowiadać kłamstw na temat Razem", to partia skieruje sprawę do sądu.

Zdjęcie Adrian Zandberg /Adam Staśkiewicz /East News

Zandberg odniósł się do wypowiedzi Petru, która padła w sobotę w Krakowie. Lider Nowoczesnej mówił, że gdyby zmiana ordynacji wyborczej wymusiła koalicję, musiałaby być to "bardzo szeroka koalicja", blok "proeuropejski, optymistyczny, tolerancyjny, wolnościowy i demokratyczny". "Wszyscy oprócz komunistów, czyli bez Partii Razem" - powiedział Petru.



"Po tym, jak jego klub poparł uchwałę ku czci hitlerowskich kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej, Petru przystąpił teraz do tropienia komunistów. Podczas wystąpienia w Krakowie oznajmił, że myśli o budowie nowego bloku politycznego. Mają się w nim znaleźć PO, SLD, on sam i kilka mniejszych partii, słowem: "wszyscy oprócz komunistów, czyli bez Partii Razem"." - pisze Zandberg.

Polityk Razem ma dla Petru "trzy informacje". "Po pierwsze, może się nie obawiać - Razem nie planuje startować w wyborach ze wspólnej listy z nim, Hanną Gronkiewicz-Waltz, Leszkiem Millerem, Rychem, Mirem i resztą ferajny.Po drugie, Razem jest partią demokratycznej lewicy. Nasza tradycja to PPS. Polscy socjaliści - od Kazimierza Pużaka po Jana Józefa Lipskiego - byli przez komunistyczne władze wsadzani do więzień i prześladowani" - wylicza Zandberg.



"Po trzecie, jeśli Petru nie przestanie opowiadać kłamstw na temat Razem, to - ze względów wychowawczych - otrzyma w tej sprawie pismo z sądu. Polityk powinien odpowiadać za słowa, które wypowiada. Dotyczy to także Ryszarda Petru" - kończy swój wpis Zandberg.