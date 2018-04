Zapowiedź premiera: Nowe opodatkowanie galerii handlowych i dużych biurowców

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, by uszczelnić system. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że KE zgodziła się z argumentami Polski i będzie nowe opodatkowanie galerii handlowych i dużych biurowców.

"Odnieśliśmy sukces w trudnych, żmudnych negocjacjach, które toczyły się na zapleczu z Komisją Europejską w zakresie opodatkowania galerii handlowych i wielkich biurowców, wielkich nieruchomości komercyjnych. I tutaj - kilka dni temu - Komisja Europejska zgodziła się z naszymi argumentami. I będzie opodatkowanie wielkich galerii handlowych i wielkich biurowców" - powiedział w sobotę Morawiecki podczas konwencji PiS i Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna".

Jak podkreślił szef rządu, "to jest nasz wielki triumf". "Ponieważ do niedawna jeszcze wydawało się, że będziemy blokowani w różnych naszych działaniach" - powiedział.

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, które mają na celu m.in. uszczelnienie systemu i skuteczniejszą eliminację agresywnej optymalizacji podatkowej.

"Zmiany te wypracowane zostały w wyniku roboczych konsultacji z Komisją Europejską (KE)" - podało MF.

Uszczelnienie przepisów

Jak tłumaczy resort, "zaproponowane rozwiązania mają na celu uszczelnienie przepisów, co w konsekwencji doprowadzi do skuteczniejszej eliminacji agresywnej optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym zachowaniu zasad równej konkurencji i zgodnie z regułami udzielania pomocy publicznej".

Zgodnie z informacją resortu finansów, opodatkowane minimalnym podatkiem dochodowym mają być tylko te budynki (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu.

"To korzystne dla podatników rozwiązanie miałoby zastosowanie także do podatku minimalnego zapłaconego w 2018 r." - ocenia MF.

Zmienić sposób stosowania progu

Resort proponuje, by zmienić sposób stosowania progu 10 mln zł wartości budynku, do którego podatek minimalny nie ma zastosowania poprzez odejście od stosowania tego progu w odniesieniu do każdego budynku. Według planów MF próg ten będzie przysługiwał podatnikowi niezależnie od liczby posiadanych budynków (jedna kwota wolna dla podatnika a nie na każdy budynek).

Planowane jest objęcie minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich budynków z jednoczesnym wprowadzeniem wyłączenia dla budynków mieszkalnych oddanych do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (w zakresie dopuszczalnym przepisami o pomocy publicznej).

Inna zmiana zakłada, że podatnik będzie mógł wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego (ponad kwotę podatku CIT lub PIT).