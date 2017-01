Zarząd KOD wzywa Kijowskiego do ustąpienia

Zarząd Stowarzyszenia KOD wezwał Mateusza Kijowskiego do "niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego". Decyzję przekazano w komunikacie po zebraniu zarządu KOD.

Zdjęcie Mateusz Kijowski /KRZYSZTOF PIOTRKOWSKI / GLOS POMORZA / POLSKAPRESS /East News

"Zarząd podjął uchwałę, wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Zarządu" - czytamy w komunikacie.

Na początku miesiąca "Rzeczpospolita" i portal Onet podały, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy lidera KOD Mateusza Kijowskiego i jego żony Magdaleny Kijowskiej. Chodzi o faktury na łączną kwotę 91 tys. 143,5 zł za usługi informatyczne, jakie firma Kijowskiego wykonała dla Komitetu.

Kijowski mówił, że pieniądze, które trafiły na konto spółki MKM-Studio, nie pochodzą "z puszek", to były darowizny.

Zapowiedział, że przedstawi informacje i dokumenty wyjaśniające okoliczności sprawy finansowania. Przeprosił za przyczynienie się do kryzysowej sytuacji w KOD. Chce też przyspieszenia zjazdu KOD na 18 lutego.