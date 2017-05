Zasady wypłaty "500 plus" bez zmian

Proponowane korekty w programie "Rodzina 500 plus" nie zmieniają zasad wypłaty tego świadczenia - uspokaja MRPiPS. Złożenie wniosku na kolejny okres świadczeniowy w sierpniu 2017 r. daje gwarancję pełnej ciągłości wypłaty środków z programu - przypomina resort.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

W zeszłym tygodniu resort rodziny, pracy i polityki społecznej skierował do konsultacji projekt nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin - zaproponowane w nim rozwiązania są efektem przeglądu systemu wsparcia rodzin, do którego zobowiązała rząd ustawa wprowadzająca program "Rodzina 500 plus".

Reklama

Podstawowe zasady Programu "Rodzina 500 plus" nie zostaną zmienione. Świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od osiąganego dochodu, a także na pierwsze dziecko, jeśli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 800 zł, a gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne - 1200 zł.

MRPiPS uspokoiło w piątkowym komunikacie, że proponowane korekty w programie "Rodzina 500 plus" nie zmieniają zasad wypłaty tego świadczenia. "Wprowadzane po roku funkcjonowania korekty w żadnym zakresie nie zmieniają art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Stanowi on, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku" - wyjaśnia resort.

"Złożenie kompletnego wniosku na kolejny okres świadczeniowy w sierpniu 2017 r. daje gwarancję pełnej ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu, tj. od października 2017 r." - zapewniło ministerstwo zaznaczając, że jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada tego roku.

MRPiPS zwróciło też uwagę, że skierowany do konsultacji projekt ustawy przewiduje usprawnienie procesu składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze. "Aby jeszcze bardziej usprawnić proces przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze wciąż będzie dostępna możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem banku, ale także zostaną wprowadzone uproszczone formularze wniosków o wszystkie świadczenia do składania przez internet za pośrednictwem internetowego portalu MRPiPS Emp@tia" - podkreśliło ministerstwo.