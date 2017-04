Zatrucie w przedszkolu w Chotomowie. Przyczyną salmonella

Z badań przeprowadzonych przez powiatowego inspektora sanitarnego wynika, że salmonella była w paście z jajka oraz w krokietach z mięsem. Do zatrucia doszło 30 marca, dwoje dzieci nadal jest hospitalizowanych.

Zdjęcie Inspektor sanitarny: salmonella w paście jajecznej i krokietach w przedszkolu w Chotomowie. /Wojtek Laski /East News /East News

Na salmonellę, jako przyczynę zatrucia się przedszkolaków, już wcześniej wskazywali lekarze opiekujący się dziećmi.

Po zatruciu, do którego doszło przed dwoma tygodniami, do szpitali trafiło kilkudziesięcioro dzieci.

Kierownik referatu marketingu i komunikacji społecznej Michał Smoliński powiedział w czwartek PAP, że z informacji posiadanych przez Gminę Jabłonna wynika, że nadal hospitalizowanych jest dwoje przedszkolaków.

We wtorek państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Legionowie opublikował wstępne wyniki dochodzenia epidemiologicznego, które wykazały, że w paście z jajka oraz w krokietach z mięsem była salmonella.

Stwierdzono także nieprawidłowości w próbkach pobranej wody, ale - jak oceniono w komunikacie - nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów. Jak wyjaśniono, chodzi o "przekroczenia występujące w otrzymanym wyniku dotyczące parametrów fizykochemicznych - amoniaku i zapachu". Obecnie woda z tego ujęcia nie jest używana do picia i żywienia, a jedynie do mycia rąk i do celów gospodarczych.

Po zdarzeniu przedszkole zostało zamknięte, obiekt był czyszczony i dezynfekowany. Od poniedziałku placówka jest otwarta, ale posiłki dostarcza firma cateringowa.

Śledztwo ws. zatrucia pokarmowego przedszkolaków z Chotomowa wszczęła warszawska prokuratura. Śledczy mają wyjaśnić okoliczności sprawy i zbadać, kto jest za to odpowiedzialny.

Jak informował PAP jej rzecznik prok. Łukasz Łapczyński, wszczęto je w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego skutkującego dolegliwościami układu pokarmowego i hospitalizacją podopiecznych przedszkola w Chotomowie. Grozi za to do trzech lat więzienia.