Zatrzymani przez CBŚP za nakłanianie świadka do zmiany zeznań

Policjanci z wrocławskiego CBŚP zatrzymali trzech mężczyzn, którzy groźbą i pieniędzmi nakłaniali świadka do zmiany zeznań w toczącej się sprawie - dowiedziała się PAP w CBŚP.

Zatrzymani to: obywatel Azerbejdżanu Azad A. oraz dwaj Polacy: Hubert N. i Kazimierz B. Dwaj pierwsi podejrzani są o nakłanianie i wpływanie groźbą na świadka, aby zmienił zeznania w postępowaniu sądowym toczącym się przeciwko Azadowi A. i Hubertowi N. Z kolei Kazimierz B. nakłaniał świadka do zmiany zeznań, oferując mu pieniądze.



CBŚP apeluje, by zgłaszały się osoby, które mogły zostać pokrzywdzone przez podejrzanych. Z ustaleń policji wynika bowiem, że nie wszystkie ich czyny zostały ujawnione i pokrzywdzonych może być więcej. "Informacje w tej sprawie można zgłaszać do jeleniogórskiego wydziału CBŚP - osobiście bądź telefonicznie pod numerami 71 340 42 95 lub 75 762 02 01" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz. Dodała, że policja zapewnia anonimowość.



Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze zarzuty dotyczące wywierania wpływu groźbą na świadka i nakłaniania do złożenia fałszywych zeznań w toczącej się sprawie karnej przeciwko Azadowi A. i Hubertowi N.



Jak poinformowała Jurkiewicz, w trakcie przeszukania mieszkań zatrzymanych mężczyzn policjanci zabezpieczyli 22 tys. zł. Dodatkowo podczas przeszukania jednej z posesji policjanci znaleźli plantację konopi. W tej sprawie zatrzymany został jeszcze jeden mężczyzna - Dariusz S.



Podczas zatrzymań policjanci CBŚP wspierani byli przez Straż Graniczną, w tym psa przeszkolonego do wykrywania narkotyków oraz funkcjonariuszy referatu w Jeleniej Górze Izby Celnej we Wrocławiu. Wykorzystywano najnowszy sprzęt z ich wyposażenia - elektroniczne urządzenie do wykrywania obecności środków odurzających.



Krzysztof Markowski i Grzegorz Dyjak