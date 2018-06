Zawiercie: Radiowóz potrąciła ośmiolatka na przejściu dla pieszych

- Zawierciańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie potrącenia ośmioletniego chłopca przez policyjny radiowóz. Do wypadku doszło w Zawierciu na oznakowanym przejściu dla pieszych. Dziecko trafiło do szpitala.

Zdjęcie Śledztwo w sprawie potrącenia ośmiolatka przez radiowóz /Damian Klamka /East News

Informację o wszczęciu śledztwa przekazał w poniedziałek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Powiedział, że zawierciańska prokuratura prowadzi w tym postępowaniu jedynie wstępne czynności, w niezbędnym zakresie. Wkrótce, aby uniknąć zarzutów o brak bezstronności, wystąpi do prokuratury okręgowej o wyznaczenie innej jednostki do prowadzenia śledztwa, bo zawierciańscy prokuratorzy na co dzień współpracują z policjantami z tamtejszej komendy.

Do wypadku doszło w piątek przed godz. 9 na ul. Sikorskiego. Ośmioletni chłopiec został potrącony przez oznakowany radiowóz na przejściu dla pieszych. Jak relacjonowała policja, życiu dziecka, które zostało zabrane do szpitala, nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformował prok. Ozimek, w śledztwie wypowie się biegły lekarz, który oceni obrażenia doznane przez chłopca. Od tego zależy, czy potrącenie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie czy przestępstwo. Prokuratorzy zamierzają też zasięgnąć opinii specjalisty od rekonstrukcji wypadków drogowych.