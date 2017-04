Zbezczeszczony cmentarz. Interwencja Waszczykowskiego

Zbezczeszczenie cmentarza na Rossie, w tym bliskiego Polakom Mauzoleum Matki i Serca Syna, było tematem niedzielnej rozmowy telefonicznej szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego z ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevicziusem - podało w niedzielę MSZ.

Minister Linkeviczius podkreślił, że był to atak chuligański. Strona litewska podjęła natychmiastowe działania w celu usunięcia skutków aktu wandalizmu - czytamy w komunikacie.

W sobotę rano chuligani zamalowali ogrodzenie cmentarza na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Napisy w języku litewskim, wykonane zieloną farbą brzmiały: "Najważniejsza jest świadomość, że jesteśmy inni" i "Gdy cię boli, czujesz, że żyjesz". Policję zaalarmowała wilnianka, mieszkająca nieopodal cmentarza.

W sobotę na oficjalnym facebookowym profilu ambasady RP w Wilnie opublikowano podziękowania dla władz Wilna i miejskiej ekipy sprzątającej, która usunęła zniszczenia na cmentarzu na Rossie. "Ambasada RP w Wilnie wyraża oburzenie zniszczeniami, dokonanymi na cmentarzu na Rossie. Ten kolejny akt wandalizmu w miejscu, w którym spoczywa serce marszałka Piłsudskiego jest tym bardziej przykre, że ma miejsce w czasie, gdy Wilno i Mauzoleum Matki Serca Syna odwiedzane są tak licznie przez rzesze turystów z Polski i na 2 dni przed uroczystościami corocznie organizowanymi w tym miejscu w dniu Święta Konstytucji 3 Maja" - podkreślono w komunikacie placówki.

Na miejsce zdarzenia przyjechał ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński. "To skandaliczne zdarzenie, do którego nie powinno dojść" - powiedział portalowi internetowemu Znad Wilii. "Nie można mówić o prostym chuligaństwie w miejscach, o których wiadomo, że noszą znamiona świętości dla grupy osób, dla narodu. To miejsce dla Polaków jest święte" - zaznaczył.

Cmentarz na Rossie jest jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. Założony w 1801 r. cmentarz składa się z czterech części zwanych Starą i Nową Rossą. Jest to największy i najcenniejszy z wileńskich cmentarzy, położony na wzgórzach porośniętych starodrzewem. Stanowi ogromną wartość historyczną jako miejsce pochówku wielu znanych osób, a także artystyczną, ze względu na cenne obiekty sztuki i architektury. W pobliżu bramy głównej znajduje się cmentarz wojskowy z mauzoleum Matki i Serca Syna, który kryje serce marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego matki Marii z Billewiczów.

W kwaterze wojskowej spoczywają żołnierze polscy, polegli w latach 1919-1920, we wrześniu 1939 r. oraz żołnierze Armii Krajowej, polegli podczas akcji "Ostra Brama" w lipcu 1944 r.

Obecnie zarząd cmentarza znajduje się w gestii samorządu miasta Wilna. Opiekę nad nekropolią sprawują również organizacje społeczne, harcerze, uczniowie polskich szkół oraz studenci wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, a także mieszkańcy miasta.