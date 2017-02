Zbigniew Stonoga poszukiwany listem gończym

Zbigniew Stonoga jest poszukiwany listem gończym. Policja ma go doprowadzić do zakładu karnego, gdzie powinien rozpocząć odbywanie kary pozbawienia wolności. Biznesmen i bloger został skazany na rok więzienia za oszustwo przy sprzedaży samochodu, ale do celi się nie zgłosił i najprawdopodobniej uciekł do Monte Carlo.

Zdjęcie Zbigniew Stonoga /Grażyna Myślińska /FORUM

Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka powiedział IAR, że mężczyzna powinien stawić się w zakładzie karnym. W innym przypadku będzie uważany za osobę ściganą. Ciarka wskazuje, że Zbigniew Stonoga został skazany prawomocnym wyrokiem w procesie, którego był aktywną stroną.

Reklama

Zbigniew Stonoga za pośrednictwem mediów społecznościowych tłumaczy, że nie może odbywać kary w więzieniu, bo w nocy musi być podłączany do specjalistycznej aparatury podtrzymującej oddychanie. Według niego zgoda na odbycie kary w więzieniu byłaby dla niego zagrożeniem dla jego życia.



Stonoga opinii publicznej dał się poznać jako krytyk kolejnych ekip rządzących i organów ścigania. W 2015 roku opublikował w internecie kopie akt z afery podsłuchowej. Teraz uważa, że padł ofiarą działań polityków.