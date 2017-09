Zbigniew ​Ziobro: Akcję PFN przyjmuję z dużym zadowoleniem

Z satysfakcją przyjmuję fakt, że kampania PFN wykorzystuje informacje opracowane wcześniej przez służby medialne ministerstwa sprawiedliwości - oświadczył we wtorek szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zaznaczył, że materiały nt. reformy sądownictwa są powszechnie dostępne.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Ziobro pytany był o to, czy prawdziwe są informacje, że w kampanii billboardowej Polskiej Fundacji Narodowej dot. sądownictwa wykorzystywane są informacje przygotowywane przez resort sprawiedliwości.

"Z satysfakcją przyjmuję fakt, że ta kampania wykorzystuje informacje, które zostały opracowane wcześniej przez biuro prasowe, czy służby medialne ministerstwa sprawiedliwości" - ocenił. Podkreślił, że materiały nt. reformy sądownictwa przygotowywane przez resort są powszechnie dostępne, a ministerstwo sprawiedliwości nie musi wyrażać zgody na ich użycie.

"One są po to podawane na stronach internetowych, (...) aby były powszechnie wykorzystywane i używane jako informacja wskazująca na przyczynę proponowanych przez nas zmian w zakresie polskiego sądownictwa" - mówił. "Bardzo się cieszę i jestem rad, że w ramach tej wielkiej akcji medialnej są te informacje wykorzystywane" - dodał.

Ziobro przyznał, że akcję PFN przyjmuje z satysfakcją. "Nie byłem jej organizatorem, twórcą, ale przyjmuję ją z dużym zadowoleniem, dlatego, że ona ma - w mojej ocenie - wymiar międzynarodowy pozytywny" - wskazywał szef resortu sprawiedliwości.

"To polska opozycja z rozgrzanej głowy pana (Ryszarda) Petru i (Grzegorza) Schetyny w Brukseli w PE odwoływała się do tego, że my rzekomo dopuszczamy się zamachu na polskie sądy" - mówił. Dodał, że informacje pokazywane podczas kampanii PFN, zarówno w Polsce, jak i za granicą pokażą, że polski rząd czyni swoją powinność i chce uczynić sądy sprawiedliwymi, sprawnymi, szybkimi.