Żegnamy Zygmunta Moszkowicza

Dzisiaj w nocy odszedł na zawsze Zygmunt Moszkowicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Interia - nasz wielki przyjaciel, mądry nauczyciel i najwspanialszy człowiek, jakiego znaliśmy. Był z nami od zawsze i na zawsze z nami zostanie.

Zdjęcie Odszedł Zygmunt Moszkowicz. Miał 61 lat /INTERIA.PL

Myślisz "Interia" - mówisz "Dzimek" - dla wielu obecnych i byłych pracowników portalu był jego filarem, symbolem i dobrym duchem. Służył nam radą, doświadczeniem, wspierał, ale i ganił, ale tylko wtedy, kiedy na to zasłużyliśmy. Był sprawiedliwy i wyrozumiały. Niestrudzenie uczył kolejnych młodych dziennikarzy, nie tylko w portalu, ale również na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. Tym "odchowanym" nie pozwalał spocząć na laurach - dopingował ich i mobilizował do doskonalenia warsztatu i poszukiwania coraz to nowych tematów.

Choć czasem się na niego za to denerwowaliśmy, stał na straży etyki nie tylko dziennikarskiej, ale zwykłej, ludzkiej. Pilnował dobrego imienia redakcji, ale też każdego z nas będąc mediatorem, rozjemcą i sędzią pokoju w jednym. Zawsze zdawaliśmy się na jego wyczucie i jego mądrość.

Zdjęcie Na zawsze zapamiętamy Twój uśmiech, Dzimku /INTERIA.PL

Imponował nam dyscypliną i samozaparciem. Do pracy miał 26 kilometrów - jeździł rowerem, kiedy nam nie chciało się przejechać sześciu kilometrów. Pościł w Adwencie, nie tylko dla sprawności ciała, ale by "nakarmić" duszę.

Kochaliśmy go też za nadzwyczajne poczucie humoru. Był gwiazdą każdej firmowej imprezy, na których śpiewał i grał na gitarze. Czegokolwiek nie wybrał ze swojego bogatego repertuaru i tak musiał wykonać naszą ulubioną piosenkę: "Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam. Jak praczki piorą pokażę ja wam...". No i pokazywał, bo do tego była bogata choreografia. Trudno nam uwierzyć, że już nam jej nie zaprezentuje...

Zdjęcie Na scenie był w swoim żywiole... /INTERIA.PL

A najtrudniej dzisiaj jest napisać ten tekst, po którym nie można poprosić: "Sczytasz to, Dzimku?".

Miał 61 lat. Odszedł o wiele za wcześnie.

Zygmunta Moszkowicza wspominają przyjaciele:

Był wspierający i mobilizujący. W poniedziałek ze cztery razy na kolegium powtórzył: "‘To zaszczyt móc z wami pracować". Chciałbym mu to teraz powiedzieć: "Bo to był zaszczyt z nim pracować..." - Michał Boroń.

***



Odkąd pamiętam Dzimek tu był, zawsze. Dobry duch Interii, który w każdym momencie służył pomocą i nie wyobrażam sobie, że jutro już go nie spotkam. Nie wierzę w to. Mówił mi: "Pamiętaj Kaśka, rodzina jest najważniejsza. Dbaj o męża i dzieci, to oni są wartością najwyższą". Pytał o rodziców, a przecież ich nie znał i wcale nie musiał. Był po prostu dobrym człowiekiem, którego wszyscy szanowali. Dzimku drogi, kto teraz nam wskaże drogę, doradzi i pomoże w potrzebie... - Kasia Machaj.

***



Dzimka kojarzę jako wulkan energii. Każdy coś od niego chciał, a on zawsze znajdował czas, aby zamienić kilka słów. Czytał chyba wszystko, co pojawiało się na portalu. Komentował, poprawiał i namawiał, aby tworzyć lepsze materiały. Gdy pogratulował mi dobrego materiału to czułem się, jakbym dostał co najmniej Grand Pressa. To był prawdziwy dobry duch tej firmy - Adam Wieczorek.



***



Przyjaciel wszystkich! Chyba nic prawdziwszego nie wymyślę ;( - Paweł Rygas.

***



Dzimek był jedną z najbardziej życzliwych osób jakie spotkałam w swoim życiu. Darzył wszystkich niezwykłą sympatią i ciepłym uśmiechem. Jeszcze kilka dni temu rozmawiałam z nim o noworocznych planach i o zmianach jakie ma zamiar wprowadzić w swoje życiu... Niestety, już ich nie zrealizuje... Będzie mi go bardzo brakowało. Pokój jego duszy - Dominika Gębiś.

***



Wspaniały kompan i skarbnica wiedzy. Każdemu życzę aby miał w sobie tyle radości, chęci do pomocy, werwy i otwartości na nowe. Jeśli miałbym go scharakteryzować w kilku słowach to Od Zawsze Młody! Na zawsze taki pozostanie w mojej pamięci - Paweł Chwaleba.

***



Staż pracy w kontekście relacji z Dzimkiem nie miał nigdy żadnego znaczenia. Na tle wieloletnich pracowników Interii znałam go stosunkowo krótko. Wystarczyło, by już na zawsze zapamiętać jego niewyobrażalną radość życia, życzliwość i chęć pomocy. Już pierwszego dnia pracy w Interii poczułam, że jakby co to do Dzimka jak w dym. Będzie nam go bardzo brakować... - Gabriela Kurcz.

***



Dzimek znał każdego i każdy znał Dzimka. Z każdym miał temat do rozmowy. Kiedyś wychodząc z pracy zajrzał do mojego pokoju, opowiadał o piosence, którą napisał dla żony. Zapytał, czy ja coś piszę. Powiedział wtedy: "Pisz wiersze, Anka, tylko to ma sens". Taki był. Znał nasze sekrety i plany, poprawiał, naprowadzał, inspirował. Miał dla nas czas i nie raz walczył o nas, o teksty, tematy. Był uśmiechnięty i dobry, przyjazny. I miał autorytet - Ania Piątkowska.

***



Dla mnie Zygmunt to mentor, który pokazał, że jak chcę to potrafię :) To człowiek, który kazał mi wrócić do korzeni i doceniać je na każdym kroku - za to jestem ogromnie wdzięczna. To człowiek, którego, jak chyba każdy "interiowy nowicjusz" bałam się, żeby za chwilę pokochać całym sercem. To człowiek, do którego czułam respekt, ale wiedziałam, że "jego klęcznik" na moje problemy, będzie zawsze dla mnie czynny... ;) To człowiek, dzięki któremu wiem, że nie metryka, a żar serca świadczy o tobie.... To ktoś, za kim będę bardzo tęsknić... - Basia Machalska-Cyran.

***



Często jak opowiadałam naszym potencjalnym pracownikom na rozmowach rekrutacyjnych, jaka jest Interia jako miejsce pracy, to stawiałam za przykład Dzimka. Bo Interia to Dzimek, a Dzimek to Interia. Czyli wielka pasja, energia, współpraca, otwartość na drugiego człowieka i to, że my tutaj naprawdę tworzymy wielką rodzinę z wyboru. Odszedł ważny członek tej rodziny - takie mam poczucie - Agata Łotowska.

***



Dzisiaj płakałam z powodu ogromnego smutku, a potem sobie przypomniałam, jak to płakałam ze śmiechu, gdy Dzimek nas rozśmieszał w roli konferansjera na spotkaniach integracyjnych i jak śpiewał swoją piosenkę przedszkolaka, na kolejne bisy zresztą. Albo jak go widziałam z grupką nowych pracowników, wpatrzonych w Dzimka-mentora-kronikarza, który im opowiadał, jak to tworzyliśmy Interię w Biprostalu - Agnieszka Skierczyńska.

***



Tak się złożyło że Dzimek, Dzimon, Dzimuś (uwielbiam tą ksywkę) był jedną z pierwszych osób jakie poznałem w firmie i bardzo dokładnie pamiętam jakie wrażenie na mnie wywarł. Nie zmieniło się ono przez 5 lat serdecznej choć służbowej znajomości. Nie wyobrażam sobie żadnego wydarzenia firmowego, żadnej imprezy ani zwykłej firmowej codzienności bez niego. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych - nie prawda są. Ale jest ich bardzo mało - Kuba Cel.

***



Trzy lata temu zaczęłam pracować w Interii. Zawsze jest tak, że w nowym miejscu pracy, ktoś pomoże ci bardziej a ktoś mniej. Ktoś uśmiechnie się, a inny przejdzie nie zauważywszy. Wśród wielu osób była jedna szczególna.

Jak podaje słownik imion Zygmunt wywodzi się od germańskiego słowa: sigu (zwycięstwo) oraz munt (opieka, ochrona). Oznacza "tego, który zapewnia zwycięstwo i opiekę" lub "tego, którego opieka zapewnia zwycięstwo". Taki właśnie był Zygmunt, choć najbardziej niezrozumiałe w tym momencie wydaje się nam wszystkim czasownik "być" użyty w czasie przeszłym. Dziękuję, że mogłam pisać "Tematy dnia", którymi się opiekował. Że mogłam rozmawiać z nim o tekstach i proponować swoje pomysły, mogłam przyjść i pożalić się, że rozmówca nie dał mi swojej autoryzacji. Dziękuję za wszystkie dobre słowa, które powodowały, że chciałam pisać jeszcze więcej i jeszcze bardziej.

Nie znałam w swoim życiu żadnego mężczyzny, który tak pięknie mówi o swojej żonie. Podobno taka miłość się nie zdarza. Teraz wiem, że to nieprawda. Jest. Bo nie może być, że była - Monika Szubrycht.

***



Gdy mówił o swojej żonie, to zawsze z wielką czułością. O swoich dzieciach - z dumą i troską. Żył swoją rodziną i to się czuło. W sposób niezwykle dyskretny edukował nas duchowo, pokazując, co jest w życiu ważne.

Gdy dzielił się z nami opłatkiem, to były to chwile absolutnie podniosłe. Miał dar wytwarzania takiej atmosfery, że oto każdy czuł, że uczestniczy w czymś ważnym. Miał też niezwykły dar przemawiania. Przyniósł w tym roku gitarę na redakcyjną wigilię w Faktach, żebyśmy mogli wspólnie pośpiewać kolędy, ale tę rodzinną atmosferę, o jaką zawsze dbał, zakłóciły nam wydarzenia w Sejmie.

A on w tej zawierusze informacyjnej, w jakiej pracował od dawna, pozostawał zawsze sobą - miał te same zasady, tę samą wrażliwość, prawdziwą, szczerą troskę o drugiego człowieka. Nie pamiętam, by przez te 11 lat, kiedy codziennie widywaliśmy się w pracy, mówił o kimś z pogardą lub niecierpliwił się w chwilach brutalnego zderzania z dalece skromniejszym doświadczeniem dziennikarskim innych osób. Cierpliwie czytał wszystko, dostrzegał to, czego nie widzieli inni, w sposób wyjątkowy dbał o język polski. Nie męczyło go pomaganie - do ostatnich dni był zaangażowany w organizowanie akcji charytatywnej i redagowanie książki. Zawsze, ale to zawsze miał czas dla innych - Ewelina Karpińska-Morek.

***



Na powitanie nie mówiliśmy sobie "cześć", tylko "dzień dobry panie redaktorze", "kłaniam się", "moje uszanowanie". Nikt tak pięknie nie zmieniał tematu i od targetu nie przechodził do wakacji w Wenecji. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, od pożyczenia auta po wstawienie się za nami u Naczelnego - redakcja ŚwiataSeriali.pl.

***



Dzimek był dobrym duchem Interii. Dobrym słowem dodawał skrzydeł. Troskliwością okazywał, że każdy jest ważny. Swoim urokiem osobistym zjednywał sobie ludzi. Zapamiętam go jako człowieka dobrego, serdecznego, odważnego i otwartego na nowinki technologiczne ;-). Zapamiętam Go z naszych pogaduszek o życiu, gdy czekałam na Fijałka albo wpadałam specjalnie do Niego. Mam wrażenie, że traktował nas wszystkich jak "wyluzowany ojciec" - nie wtrącał się, ale chciał wiedzieć, co słychać. Zachwalał moje ciasto ze śliwkami i pytał o plany na przyszłość. Trudno było Go nie kochać - Marta Bernat.

***



Kiedyś okazało się, że obydwaj byliśmy harcerzami. Od tej pory zawsze pozdrawialiśmy się na korytarzu "Czuwaj Druhu!". Jeszcze do mnie nie dociera, że Dzimek odszedł na wieczną wartę - Dariusz Rybak.

***

Niestrudzenie zachęcał nas do pisania, do - jak to mówił - "spijania śmietanki" - po czasie mozolnego zbierania materiału. Przyniósł kiedyś swój reportaż dyplomowy, żeby pokazać "jak to się robi". Był dyżurnym mówcą "mów urodzinowych", gdy obchodziliśmy urodziny kogoś z redakcji. Zawsze zdołał w nich zawrzeć jakąś uniwersalną prawdę życiową. I był również nieocenionym akompaniatorem gitarowym newsroomowych Wigilii :) - Agnieszka Waś-Turecka.

***

Nie wiem co napisać. Rozpoczęliśmy razem pracę w tym samym czasie. Na X piętrze w budynku Biprostalu. Dzimek przyszedł chyba tydzień po mnie. Od zawsze był wspaniałym i radosnym człowiekiem. Jeszcze wczoraj widziałem go żartującego w stołówce, a dzisiaj taka wiadomość. Ogromna pustka na korytarzach, w mailach, na imprezach firmowych. Już nie usłyszymy jego żartów na urodzinach Interii. Eh, brak słów... - Marcin Dąbrowa.

***

Agnieszka Osiecka napisała piosenkę, której słowa idą tak: "Takiego męża mi dajcie, co słowo dźwiga, jak kamień. A gdy je wypowie ciężko, to jakby podał mi ramię". Właśnie takie były słowa Dżimka: jak silne ramię, jak pomocna dłoń. Zawsze wiedział, co powiedzieć, żeby zachęcić do pisania i zawsze wiedział, jak dodać mi otuchy, kiedy myślałam, że moje pisanie jest nic nie warte. A początkującym dziennikarzom takie myśli przychodzą do głowy dość często.

O tym, jaki był w pracy, pewnie napiszą inni. Ja chciałabym napisać, jakim był przyjacielem. Bo to pokazuje, jakim był człowiekiem. Niedawno obchodziliśmy w redakcji urodziny dobrego kolegi (lub - przyjaciela?) Dżimka. Tak się złożyło, że we dwójkę wybieraliśmy prezent. Nic wielkiego: dobre wino, można wybrać w dziesięć minut i kupić on-line w dwie. Ale nie z Zygmuntem. Zapamiętał, że kolega lubi konkretne wino, ale nie zapamiętał nazwy. Przeczesał więc całą skrzynkę pocztową, żeby znaleźć maila, w którym była nazwa szczepu. Potem ustalił, gdzie ten szczep rośnie. Tak doszliśmy do tego, co to za wino i zaczęliśmy szukać, gdzie można je kupić. Na tym etapie zaczęłam już sugerować, że ileż można szukać wina i może jednak kupimy inne. Gdzie tam.

Do pomocy dołączyła koleżanka i już we trójkę szukaliśmy hurtowni. Znalazł. Kupił TO wino. Bo kolega powiedział, że lubi właśnie takie. Taki był nasz Dżimek. I chciałabym umieć skupiać się na słowach pokrzepienia, ale póki co wiem tylko, że jego już nie ma. A powinien być - Katarzyna Pruszkowska.