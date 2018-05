Ziobro: Będzie projekt ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

1 4

W czwartek zainstalowano sprowadzony z Holandii silnik i uruchomiono pompę. W związku z tym wraz z rozruchem pompy zaprzestano spuszczać ścieki do Zatoki Gdańskiej, nadal jednak - w ograniczonej ilości - były awaryjnie odprowadzane do Motławy. Awaryjnego spuszczania ścieków do rzeki zaprzestano ostatecznie w piątek rano.