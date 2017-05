Ziobro o zabójstwie Iwony Cygan i śmierci Magdaleny Ż.

Śledztwo w sprawie śmierci Iwony Cygan jest bardzo trudne, wiąże się z zaniechaniami organów ścigania sprzed lat - powiedział w czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówiąc o śmierci Magdaleny Ż. w Egipcie zaznaczył, że na tym etapie nie można przesądzić, czy doszło do przestępstwa.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Marcin Obara /PAP

W czwartek odbędzie się ekstradycja Pawła K., podejrzanego o zabójstwo przed blisko 19 laty Iwony Cygan ze Szczucina. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona. Bezpośrednio po zabójstwie nie udało się ustalić sprawcy, śledztwo po pewnym czasie zostało umorzone. Obecnie kontynuuje je zamiejscowy, krakowski wydział Prokuratury Krajowej wraz z policjantami ze specjalnej grupy, zajmującej się niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat - Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pod koniec grudnia ub.r. ustalono dziewięć podejrzanych osób w tej sprawie.

W czwartek w czasie konferencji z premier Beatą Szydło na temat powołania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Ziobro komentując śledztwo w sprawie śmierci Iwony Cygan. Jak ocenił, jest ono bardzo trudne i wiąże się z zaniechaniami organów ścigania sprzed lat.

Minister zaznaczył, że ze względu na interes śledztwa nie może mówić o szczegółach sprawy. "Mogę tylko zapewnić, że trwają czynności dowodowe w bardzo trudnym postępowaniu" - zapewnił. Pokreślił, że dotarcie do dowodów w tej sprawie jest trudne ze względu na upływ czasu. "Ja w to postępowanie nie ingeruję, natomiast stwarzam prokuratorom możliwie komfortowe warunki do jego prowadzenia" - powiedział.

"Nie przesądzamy żadnej możliwej wersji"

Ziobro odniósł się też do sprawy śmierci w Egipcie Magdaleny Ż. Według wstępnych ustaleń, kobieta 25 kwietnia poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam. Po dwóch dniach partnera kobiety, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokoiło jej zachowanie; zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobieta trafiła do szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu w niedzielę mężczyzna dowiedział się, że kobieta nie żyje; zmarła w wyniku obrażeń wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala, w którym przebywała uprzednio w Marsa-Alam.

"Nie przesądzamy żadnej możliwej wersji czy scenariusza. Nie przesądzamy, że doszło do przestępstwa, ale jest jedna w wielu wersji, która w świetle informacji, które posiadamy uprawdopodabnia możliwość popełnienia poważnych przestępstw, w kontekście których doszło do tej tragedii" - powiedział Ziobro w czwartek.



Zaznaczył, że w sekcji zwłok w Egipcie uczestniczyli polski prokurator i medyk sądowy. "Wczoraj miałem też okazję odbyć przeszło półgodzinną rozmowę z prokuratorem generalnym Egiptu, który zobowiązał się objąć osobistym nadzorem to postępowanie" - powiedział minister