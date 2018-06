Ziobro o zatrzymaniu byłego prezesa GetBack S.A.

"Zatrzymanie byłego prezesa spółki GetBack S.A. – Konrada K., było możliwe dzięki bardzo intensywnej i wzorcowej pracy prokuratury i funkcjonariuszy CBA" - powiedział w niedzielę prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Minister Zbigniew Ziobro /Andrzej Hulimka /Reporter

Prokuratura zdecydowała się postawić zarzuty w tej sprawie po 1,5 miesiąca od otrzymania zawiadomienia KNF, to pokazuje intensywność prowadzonych czynności śledczych - dodał Ziobro.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w sobotę byłego prezesa spółki GetBack S.A. - Konrada K. w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w działaniach grupy kapitałowej GetBack SA. Zatrzymanie związane było z koniecznością przedstawienia K. zarzutów usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju, wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack SA oraz przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działaniach spółki.

"Zatrzymanie to było możliwe dzięki bardzo intensywnej i wzorcowej pracy prokuratury i funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy współdziałali z prokuraturą w tym śledztwie i na jej polecenie realizowali czynności zatrzymania osób" - powiedział Ziobro podczas niedzielnego briefingu prasowego.

Intensywne prace

Szef MS nawiązał też do wypowiedzi polityków opozycji, sugerujących, że prokuratura "nic, bądź niewiele robi" w tej sprawie. Podkreślił, że w sprawie afery GetBack w ostatnich miesiącach prokuratura gromadziła i poddawała ocenie obszerny materiał dowodowy, zabezpieczała dokumenty, a także przesłuchała blisko pięćdziesięciu świadków.

"Ten moment (postawienie zarzutów) nastąpił po niespełna półtorej miesiąca od wszczęcia śledztwa, od wpłynięcia zawiadomienia ze strony KNF do prokuratury. To pokazuje intensywność prowadzonych działań śledczych" - oświadczył Ziobro. Przypomniał, że zarzuty w sprawie Amber Gold postawiono po blisko trzech latach prowadzenia śledztwa. "To jest właśnie różnica miedzy państwem rządzonym przez PO, a państwem rządzonym w okresie dobrej zmiany" - mówił szef MS.



Na niedzielnej konferencji prasowej Ziobro poinformował, że Konrad K. usłyszał zarzuty dotyczące kilku przestępstw. "Z jednej strony są to przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu - jest tutaj przestępstwo usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju (...), chodzi o usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln zł. Oprócz tego jest stawiany zarzut wyprowadzenia kwoty 23 mln zł, w tym przywłaszczenia kwoty - w ramach tego - ok. 15 mln zł. Są też stawiane zarzuty natury formalnej, związane z podawaniem nieprawdy w raportach giełdowych" - mówił prokurator generalny.

Konrad K. nie przyznał się do winy

Ziobro powiedział, że Konrad K. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i składa w tej sprawie wyjaśnienia. Dodał, że "po przeprowadzeniu czynności prokurator rozważy zastosowanie środków zapobiegawczych, nie wykluczając też skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie".

Poinformował, że zatrzymana została też druga osoba, "celem przedstawienia zarzutów". "O szczegółach tej sprawy jeszcze nie będę mówił, bo w tej chwili czynności dopiero mają się rozpocząć" - zaznaczył prokurator generalny.

Ziobro ocenił, że sprawa GetBack S.A. jest traktowana "bardzo poważnie", a prokuratura "pokazuje, jak państwo powinno działać". "W tym wypadku państwo działa profesjonalnie, robi to, co do niego należy" - ocenił.

Zaapelował do PO, aby "się nie ośmieszała" i przestała porównywać działanie prokuratury za PiS i tej, która działała w okresie jej rządów.