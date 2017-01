Ziobro: Reforma wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy

Propozycja dotycząca zmian przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa jest słuszna, reforma wprowadzi cywilizowane, europejskie standardy i jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwanie zmiany - powiedział we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro /Leszek Szymański /PAP

"Nasza propozycja dotycząca KRS, to propozycja słuszna, wprowadza rozwiązania, które są standardem w Europie Zachodniej" - podkreślił na konferencji prasowej Ziobro. Zaznaczył, że zamiarem MS jest, aby polskie sądy działały dużo sprawniej i efektywniej.

Reklama

W poniedziałek Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko ws. projektu noweli ustawy o KRS autorstwa resortu, zdaniem Rady projekt ten w "rażący sposób narusza normy konstytucji". Wcześniej odbyło się zebranie przedstawicieli sędziów sądów apelacyjnych oraz przedstawicieli sędziów z poszczególnych okręgów, które uznało, że projekt zmierza "wprost do upolitycznienia sądownictwa".

"Wczoraj cały kubeł rozmaitych zarzutów został wylany na nasze rozwiązania, jako niedemokratyczne. Niemcy, Austria, Dania, Holandia, Szwecja, Hiszpania, czy to są kraje totalitarne, gdzie nie ma niezawisłych sądów? To chyba pytanie retoryczne" - mówił minister przywołując przykłady rozwiązań prawnych ws. powoływania sędziów z tych krajów, gdzie wpływ na to ma rząd lub parlament.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS ma być jedną ze zmian ustawowych reformujących sądownictwo. Ministerstwo Sprawiedliwości w zeszłym tygodniu poinformowało o skierowaniu go do konsultacji. Po zmianach Rada miałaby się składać z dwóch zgromadzeń, a jednym z głównych założeń reformy jest - jak to określa MS - "demokratyzacja wyboru KRS".

"Reforma wprowadza cywilizowane, europejskie standardy, jeśli chodzi o zasady powoływania i awansowania sędziów. To co proponujemy jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwanie reformy trzeciej władzy, odpowiedzią na oczekiwania tej zmiany, która powinna łączyć się z podniesieniem standardów etycznych i moralnych w środowisku sędziowskim" - mówił Ziobro.

Jak dodał jako minister sprawiedliwości-prokurator generalny chce "stać na straży nie tylko interesu całego polskiego społeczeństwa - obywateli, którzy mają prawo oczekiwać uczciwych, rzetelnych sądów" - ale też chce stać na straży "bardzo wielu uczciwych, rzetelnych sędziów, którzy ciężko pracują i nie są związani z tą "spółdzielnią sędziowską", która dziś decyduje o awansach i karierze w sądownictwie".