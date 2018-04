Ziobro: Zabezpieczono blisko 1,3 mld zł z narkobiznesu

Dzięki działaniom prokuratury i policji udało się zabezpieczyć kwotę blisko 1,3 mld zł, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z narkobiznesu; to duży sukces prokuratury i policji, skala sprawy jest bez precedensu - poinformował prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zdjęcie Zbigniew Ziobro /Bartosz Krupa /East News

Ziobro podkreślił na piątkowej konferencji prasowej, że zabezpieczenie pieniędzy to duży sukces prokuratury i policji.



Reklama

"Można powiedzieć o sukcesie, do tej pory w tej dziedzinie bez precedensu, jeśli chodzi o skalę sprawy" - mówił prokurator generalny.

"Udało się, dzięki też współpracy międzynarodowej i profesjonalnym działaniom wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej oraz Centralnego Biura Śledczego, nadzorowanego przez Komendanta Głównego, doprowadzić do zabezpieczenia ogromnej sumy pieniędzy, co do której zachodzi podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa, konkretnie z narkobiznesu, w dużym stopniu w każdym razie, mianowicie kwoty przekraczającej 1 mld zł - blisko 1,3 mld zł" - powiedział Ziobro.

Jak dodał, pieniądze te były przedmiotem obrotu i "prania" w niewielkim banku w Polsce. Kwota została zabezpieczona i "jest przedmiotem dalszego procesowego działania".

"Przestępcy ponieśli bardzo ciężką porażkę" - podkreślił Ziobro.