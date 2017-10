W wieku 90 lat w Sandomierzu (woj. świętokrzyskie) zmarł biskup Wacław Świerzawski, przez 10 lat (1992-2002) ordynariusz diecezji sandomierskiej.

Zdjęcie Zmarł biskup senior diecezji sandomierskiej Wacław Świerzawski /diecezjasandomierska.pl /

O śmierci biskupa seniora poinformowali: biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz i biskup pomocniczy senior diecezji sandomierskiej Edward Frankowski.

Wacław Świerzawski urodził się 14 maja 1927 r. w Złoczowie na Kresach Wschodnich. Święcenia kapłańskie przyjął 60 lat temu w Kalwarii Zebrzydowskiej. Były one uwieńczeniem studiów teologicznych, rozpoczętych we Lwowie w seminarium duchownym (w 1945 r. przeniesiono je do archidiecezji krakowskiej).



Od 1957 r. do chwili otrzymania biskupiej sakry Wacław Świerzawski związany był z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie, przekształconym później w Papieską Akademię Teologiczną. W latach 1988-1992 był rektorem tej uczelni. Zorganizował duszpasterstwo akademickie w Krakowie oraz pierwszy w Polsce Instytut Liturgiczny, był także inicjatorem katechumenatu, czyli chrztu osób dorosłych.

Bp Świerzawski był wieloletnim rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym, założycielem instytutów świeckich oraz żeńskiego zgromadzenia zakonnego i sodalicji św. Jadwigi Królowej. Napisał 66 książek i około 1300 artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości.

Sakrę biskupią otrzymał 28 kwietnia 1992 r. z rąk nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka. W latach 1992-2002 był ordynariuszem diecezji sandomierskiej. W ostatnich latach mieszkał w Zawichoście, w Domu Modlitwy i Nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.

Janusz Majewski