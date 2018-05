Zmarł ks. prałat Antoni Sołtysik

W wieku 85 lat po ciężkiej chorobie zmarł w Krakowie ks. prałat Antoni Sołtysik wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja, duszpasterz młodzieży, postulator procesu beatyfikacyjnego bł. Hanny Chrzanowskiej.

Jak poinformowała rodzina i duszpasterze parafii św. Mikołaja, pogrzeb odbędzie się w środę 30 maja 2018 r. Msza św. zostanie odprawiona o g. 15.00 w kościele św. Mikołaja.



Ks. Antoni Sołtysik urodził się w 1933 r. w Stryszawie. W wieku 20 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 roku, a 11 lat później kard. Karol Wojtyła mianował go diecezjalnym referentem duszpasterstwa młodzieży.



W latach 1969 - 1975 ks. Sołtysik był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Krakowie. W latach 1975 - 1981 jako proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - Bieżanowie doprowadził do rozpoczęcia budowy kościoła.



W czerwcu 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II przemawiając do młodzieży zebranej przed kościołem oo. paulinów na Skałce mówił o nim: "Ks. Antoni ma ogromną pasję młodzieżową, pasję do duszpasterstwa młodzieżowego, po prostu go ta pasja zjada - i otwiera się w kierunku wszystkich grup młodzieżowych".



Od 1981 r. był proboszczem parafii św. Mikołaja w Krakowie. W 1990 r. przyczynił się do reaktywacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce i w Archidiecezji Krakowskiej. Był również pierwszym asystentem generalnym Stowarzyszenia po jego reaktywacji i asystentem diecezjalnym.



Kard. Franciszek Macharski ustanowił go w 1998 r. postulatorem procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej - krakowskiej pielęgniarki, inicjatorki domowej opieki nad chorymi i współpracownicy kard. Karola Wojtyły.



W 2008 r. ks. Sołtysik przeszedł na emeryturę. 28 kwietnia tego roku, gdy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbywała się uroczystość beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, ks. Sołtysik przebywał w szpitalu, ale na początku kwietnia uczestniczył jeszcze w złożeniu jej doczesnych szczątków w kaplicy kościoła św. Mikołaja.



"Ks. Antoni Sołtysik był gorącym patriotą, który całe swe życie poświęcił duszpasterstwu młodzieży" - napisał w mediach społecznościowych ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Przypomniał, że za wspieranie osób niepełnosprawnych ks. Sołtysik w 2008 r. otrzymał medal św. Brata Alberta.



Ks. Sołtysik zmarł 26 maja wieczorem w 60. roku kapłaństwa w Domu Księży Chorych w Krakowie - Swoszowicach.