W wieku 92 lat zmarł ks. Stanisław Małysiak, partyzant Armii Krajowej i działacz antykomunistyczny, bliski współpracownik abp. Wojtyły i Macharskiego. Pogrzeb odbędzie się w czwartek na cmentarzu Rakowickim w Krakowie - poinformowała w sobotę kuria krakowska.





Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele Mariackim.

"Był wielkim patriotą - partyzantem Armii Krajowej, a potem działaczem antykomunistycznym. To był człowiek niezwykle pracowity, ale zawsze pozostawał w cieniu" - mówił PAP o zmarłym ks. Bronisław Fidelus, b. proboszcz parafii mariackiej w Krakowie i wieloletni przyjaciel Małysiaka.

Stanisław Małysiak urodził się 5 maja 1925 r. w miejscowości Ślemień, w powiecie żywieckim. Podczas wojny, jako dziecko, został wysiedlony wraz z rodzicami i rodzeństwem do Majdana Kasztelańskiego na Zamojszczyźnie. Tu pracował fizycznie w młynie i równocześnie działał w Związku Walki Zbrojnej.

Małysiak przynależał do plutonu Brzeziny, uczył się w szkole partyzanckiej. W latach 1942-1944 walczył w Armii Krajowej pod pseudonimem "Sęp" w 9. Pułku Legionów Ziemi Zamojskiej. Brał udział w wielu akcjach bojowych na terenie Zamojszczyzny, m.in. w bitwie w Puszczy Solskiej w 1944 r., podczas niemieckiej akcji pacyfikacyjnej o kryptonimie Sturmwind II. W tym samym roku w czasie jednej z akcji schwytali go Niemcy i osadzili w obozie przejściowym w Zwierzyńcu. Stamtąd został przewieziony do obozu w Lublinie, skąd udało mu się zbiec.

Za działalność partyzancką, na wniosek swojego dowódcy Konrada Bartoszewskiego (ps. Wir), został odznaczony Krzyżem Walecznych, który został wręczony ks. Małysiakowi dopiero po przemianach politycznych w 1989 r.

W 1944 r. po ustaniu działań wojennych Małysiak kontynuował naukę w gimnazjum w Zamościu, ale w 1945 r. unikając w ostatniej chwili aresztowania przez Urząd Bezpieczeństwa, zbiegł do Krakowa. Tu ukończył gimnazjum, teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, seminarium duchowne i przyjął święcenia kapłańskie. Był m.in. kapelanem szpitala psychiatrycznego w Krakowie Kobierzynie.

Od 1963 r. był związany z bazyliką Mariacką. Jeszcze wcześniej, bo w latach 50., rozpoczął pracę w wydziale duszpasterstwa krakowskiej kurii metropolitalnej, gdzie pełnił kolejne funkcje: począwszy od sekretarza do przewodniczącego wydziału. "Był w kurii cały czas. Blisko współpracował i z Karolem Wojtyłą, i z Franciszkiem Macharskim. W czasach komunizmu wielokrotnie pomagał internowanym" - opisywał ks. Fidelus. Ks. Małysiak założył też Wydawnictwo św. Stanisława.

W 1990 r., na wniosek krakowskiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej, kard. Macharski mianował ks. Małysiaka kapelanem organizacji kombatanckich Armii Krajowej.

W 2002 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa został odznaczony medalem Cracoviae Merenti.