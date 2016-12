Zmarł profesor Aleksander Koj

W wieku 81 lat zmarł prof. Aleksander Koj, wybitny profesor nauk przyrodniczych, biolog i biochemik, trzykrotny rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczony odszedł w czwartek 29 grudnia – poinformował UJ.

Ci, którzy go spotkali, mówią, że był wzorem rzetelności i wytrwałości w pracy naukowej oraz przykładem, jak można czerpać radość i satysfakcję z nauki.

Prof. Aleksander Koj urodził się 26 lutego 1935 r. w Ganie na Opolszczyźnie. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Krakowie przez kilkanaście lat pracował w Katedrze Chemii Fizjologicznej swojej macierzystej uczelni. Jednak na stałe swoje życie naukowe związał z Instytutem Biologii Molekularnej UJ, który powstał na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia, a w 2002 r. przekształcił się w Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Uczony prowadził pionierskie badania nad białkami ostrej fazy i reakcją komórek na stan zapalny organizmu - napisał ok. 200 artykułów poświęconych tej tematyce. Jest również współautorem monografii "Acute Phase Response to Injury and Infection" oraz "Interleukin-6-type cytokines".

Za pracę naukową został uhonorowany wieloma nagrodami. Do najważniejszych należą: Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1996) oraz Nagroda Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1998). Profesor Aleksander Koj otrzymał również tytuł doktora honoris causa trzech uniwersytetów amerykańskich: Cleveland State University (1999), University of Hartford (1995), University at Buffalo (1998), a także Uniwersytetu Jagiellońskiego przed siedmioma laty.

W chwili przejścia do Instytutu Biologii Molekularnej naukowiec stał się także dydaktykiem. Przez dziesięciolecia prowadził doskonale przygotowane wykłady z biochemii, wzbudzając u studentów podziw i szacunek. Sprawował opiekę nad blisko 60 magistrantami oraz wypromował 11 doktorów.

Dzięki autorytetowi, jakim cieszył się w społeczności akademickiej, był wybierany do pełnienia coraz to ważniejszych funkcji. W latach 1977-1981 kierował Instytutem Biologii Molekularnej UJ. W roku 1984 został prorektorem UJ ds. kadry naukowej i badań. Następnie aż trzykrotnie w latach 1987-1990, 1993-1996 oraz 1996-1999 przewodził Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jako rektor . W czasie sprawowania tego urzędu wytrwale dążył do powstania III Kampusu. Dopiął celu i osobiście położył kamień węgielny w miejscu budowy nowej siedziby wydziałów przyrodniczych.

W uznaniu zasług dla Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Aleksander Koj został odznaczony medalem Merentibus.