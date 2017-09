Zmarł Tadeusz Żytkiewicz – najdłużej żyjący pacjent po przeszczepie serca

Tadeusz Żytkiewicz był najdłużej żyjącym po przeszczepie serca pacjentem profesora Zbigniewa Religi. Informacje o śmierci potwierdził w rozmowie z Interią Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Zbigniewa Religi.

Zdjęcie Tadeusz Żytkiewicz trzyma w ręku słynne zdjęcie z "National Geographic", wykonane po operacji przeszczepu serca w Zabrzu /M. Smulczyński /East News

- Tadeusz Żytkiewicz zmarł wczoraj, około godziny 17 - powiedział w rozmowie z Interią Jarosław Cynger.

To właśnie Tadeusz Żytkiewicz był jednym z pierwszych pacjentów, u którego dokonano udanego przeszczepu serca. To on - jak podkreśla Jarosław Cynger - 28 lat temu zakładał, razem z profesorem Religą, Stowarzyszenie Transplantacji Serca.

- Założyciel i wieloletni członek Stowarzyszenia. Członek Koła Warszawa, członek zarządu głównego - wylicza Cynger. - Nigdy nie był prezesem. Nie chciał być - dodaje.

- Był nauczycielem historii, po przeszczepie zrobił prawo jazdy. Bardzo aktywny, choć cały czas pod opieką Instytutu Kardiologii w Aninie - powiedział prezes Stowarzyszenia.

Najprawdopodobniej Żytkiewicza można zobaczyć na słynnym zdjęciu wykonanym w nocy z 4 na 5 sierpnia 1987 roku, tuż po operacji, przez fotografa "National Geographic". Widać na nim leżącego w plątaninie kabli pacjenta, siedzącego obok profesora Religę i śpiącego na podłodze młodego lekarza.



Jednak, jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca, istnieją wątpliwości, czy to na pewno Żytkiewicz jest pacjentem z fotografii.



- Istnieją dwie wersje jeśli chodzi o słynne zdjęcie, powiem szczerze - opowiada Cyrynger. - Jedna grupa przychyla się do twierdzenia, że leżącym pacjentem jest właśnie Tadeusz. Druga grupa sugeruje, że to jednak inny pacjent, który w tym samym dniu był operowany, ale niestety zmarł.

Fotografia najpierw została okrzyknięta najlepszym zdjęciem 1987 roku, później "National Geographic" uznał ją jako jedną ze 100 najważniejszych fotografii w historii.

Jak podkreślił Jarosław Cyrynger, po konsultacjach z rodziną zostanie wystosowany oficjalny komunikat.



Informację o jego śmierci podało także Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant".

