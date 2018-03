Zmiana czasu. Kiedy przestawić zegarki?

W nocy z 24 na 25 marca, przestawimy zegarki, zmieniając czas z zimowego na letni. Będziemy spać o godzinę krócej, ale wydłuży się nam dzień. W którą stronę należy przesunąć wskazówki zegara?

Polacy dwa razy w roku zmieniają czas. Już niedługo wymóg ten może zostać zniesiony w Unii Europejskiej. W lutym Parlament Europejski przyjął w tej sprawie rezolucję, ale nie zapadły jeszcze konkretne decyzje. Europosłowie wezwali Komisję Europejską do dogłębnej analizy i rozważenia nowelizacji przepisów.

Póki co, wiosną ponownie zmienimy czas - z zimowego na letni. W weekend z 24 na 25 marca 2018 r. przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, dokładnie z godz. 2.00 na 3.00. Na wielu urządzeniach elektronicznych czas przestawi się automatycznie.

Pośpimy o godzinę krócej, ale za to zyskamy dodatkową godzinę światła słonecznego, dzięki czemu dzień będzie dłuższy.

Zmiana czasu ma się przyczyniać m.in. do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego, a co za tym idzie - oszczędności energii.



Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w około 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje ono niemal we wszystkich krajach Europy, z wyjątkiem Islandii i Białorusi.



Do czasu zimowego wrócimy znów 26 października 2018 r.