Zmiana czasu w Polsce. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki

W nocy z 28 na 29 października zmieniamy czas z letniego na zimowy. Cofniemy wskazówki zegarów o jedną godzinę do tyłu, z godz. 3.00 na godz. 2.00. Dzięki temu będziemy spali godzinę dłużej.

Zdjęcie W nocy z 28 na 29 października zmieniamy czas na zimowy /Fot. Krzysztof Wojciewski /FORUM

Zmiana czasu, odbywająca się dwa razy w roku, ma się przyczynić do efektywniejszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii.

Pociągi zatrzymają się na stacjach

O zmianie czasu powinni pamiętać przede osoby planujące przejazd koleją w Polsce i Europie. Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że w niedzielę o godz. 3.00 pociągi staną na najbliższej stacji i będą czekać godzinę, aby wyrównać czas i ruszyć w dalszą trasę zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

"W praktyce oznacza to, że m.in. pociąg TLK Monciak-Krupówki relacji Zakopane-Gdynia, w momencie przesunięcia wskazówek zegara zatrzyma się na stacji Koluszki, gdzie poczeka godzinę na kontynuowanie przejazdu zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy" - czytamy na stronie PKP Intercity.



Ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Do czasu letniego wrócimy 25 marca 2018 r. i może być to wówczas ostatnia zmiana czasu w naszym kraju. W połowie września do Sejmu wpłynął wniosek Polskiego Stronnictwa Ludowego, o zlikwidowanie tego procederu. Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz argumentował, że zmiana czasu powoduje nie tylko straty ekonomiczne, ale przyczynia się do większej liczby wypadków samochodowych, incydentów sercowo-naczyniowych, w tym m.in. zawałów u obywateli.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych jednogłośnie poparła projekt ustawy. Zgodnie z propozycją PSL, czas letni miałby obowiązywać cały rok, ale dopiero od 1 października 2018 r. Dlatego, nawet gdyby projekt PSL zyskał poparcie Sejmu, Senatu i prezydenta, to czas będziemy zmieniać jeszcze w marcu 2018 r.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się obecnie w prawie 70 krajach na całym świecie.

