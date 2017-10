Zmiana premiera? Głosy polityków Zjednoczonej Prawicy

Nie ma żadnych decyzji w sprawie zmiany premiera - podkreśla wicepremier Jarosław Gowin. "To nie do mnie pytanie, jestem tylko wicepremierem i mam swoje zadania przy rekonstrukcji polskiej gospodarki" - mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

W poniedziałek tygodnik "Sieci prawdy" w rubryce "Z życia koalicji" napisał, że premier "Beata Szydło leci ze stanowiska". Według gazety premier ma startować do europarlamentu, "a na razie sobie trochę odpocznie". "Bo nowym premierem zostanie Prezes.(...) Podmianka ma się dokonać w listopadzie, albo 11, albo w drugą rocznice powstania rządu Szydło, czyli kilka dni później" - czytamy.



O ewentualną zmianę na stanowisku premiera byli pytani w poniedziałek wicepremier minister nauki Jarosław Gowin oraz wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.



Gowin: Najpierw ocena, później decyzje

"To zupełnie nie do mnie pytanie. Przecież ja jestem tylko wicepremierem i mam swoje zadania przy rekonstrukcji polskiej gospodarki. Proszę mnie o takie rzeczy nie pytać, bo to nie moja sprawa jest, nie mój temat" - oświadczył Morawiecki.



O to, czy zmiana premiera będzie konsultowana z koalicjantami w ramach Zjednoczonej Prawicy, czy też będzie to samodzielna decyzja PiS był pytany szef Polski Razem Jarosław Gowin.



"Wszelkie decyzje dotyczące składu rządu będą zapadały na forum całej Zjednoczonej Prawicy. Natomiast chcę podkreślić, że żadnych decyzji nie ma. Te informacje, czy raczej plotki, że zapadły już jakieś decyzje, są kompletnie wyssane z palca. My od początku zapowiadaliśmy, że w połowie kadencji, a więc gdzieś w połowie listopada, dokonamy oceny funkcjonowania rządu. W ślad za tą oceną mogą pójść decyzje, albo o kontynuacji misji tego rządu, albo o częściowych czy całościowych korektach" - podkreślił Gowin.



Dodał, że "najpierw będzie czas na ocenę, potem będzie czas na decyzje, czy zmieniać, a jeżeli tak, to w jaki sposób".



Pytany, kto jego zdaniem byłby najlepszym premierem na drugą część kadencji odparł: "Jest rzeczą oczywistą, że kandydata na premiera w naszej koalicji powinno wskazywać PiS. Więc najlepszym premierem będzie ta osoba, którą wskaże PiS".



Kopmpromis w sprawie reformy sądownictwa blisko?

Gowin pytany był też, czy dopuszcza możliwość, że projekt ustawy o KRS, albo ustawy o SN "trafią do kosza". "Dzisiaj nie można niczego przesądzać, jeżeli chodzi o te ustawy, które mają reformować wymiar sprawiedliwości. Liczymy na to, że w tym tygodniu dojdzie do porozumienia między panem prezydentem, a panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zostały już rozbieżności, które mnie samemu wydają się drugorzędne" - odpowiedział.



"Osobiście zdecydowanie opowiadałbym się za tym, żeby reformy sądownictwa kontynuować w tej kadencji. Myślę, że jesteśmy o krok od dobrego kompromisu. Gdyby jednak się okazało, że ten krok jest zbyt trudny do wykonania, wtedy bierzemy pod uwagę i taką ewentualność, że reformy przesuniemy na następną kadencję" - zaznaczył Gowin.



Wyraził też nadzieję, że wkrótce Sejm i Senat przyjmą ustawę, która spowoduje, że każdą złotówkę zainwestowaną w badania i rozwój przedsiębiorcy będą mogli odpisać sobie od podatków. "Będziemy jednym z nielicznych krajów na świecie, które stwarzają tak dobre warunki do tego, żeby prowadzić działalność innowacyjną. Przecież współczesna gospodarka to jest gospodarka 4.0, a więc gospodarka oparta na nowoczesnych technologiach" - wskazał minister nauki.



Uznał też za ważne, by obóz rządzący w drugiej części kadencji "przezwyciężył opory" przed upraszczaniem prawa gospodarczego i poszerzaniem wolności gospodarczej. "Mam na myśli konstytucję wolności pana premiera Morawieckiego, konstytucję dla biznesu. Liczę na to, że poszczególne rozwiązania składające się na tę konstytucję będą w dużo szybszym niż obecnie tempie procedowane przez parlament" - podkreślił Gowin.