Zmiany na liście leków refundowanych

Od maja na liście bezpłatnych leków dla seniorów znajdą się m.in. środki stosowane w leczeniu astmy - przewiduje nowy wykaz leków refundowanych, opublikowany przez resort zdrowia. Refundowane będą także nowe leki dla chorych na nowotwory płuc.

Ministerstwo zdrowia wskazuje, że na zapisach nowej listy zyskają pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy płuca oraz nerki. "Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca, udało się wypracować kompleksowe podejście do leczenia nowotworów złośliwych płuca" - czytamy w komunikacie MZ.



Od maja pacjenci cierpiący na raka płuc otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z kategorii immunoterapii, obejmujących molekuły niwolumab oraz pembrolizumab. Nowe substancje czynne - niwolumab oraz cabozantynib - zostały również dodane do programu leczenia raka nerki.

Zapewniono także kontynuację terapii wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w ramach chemioterapii niestandardowej, której finansowanie zakończyło się 31 marca. "Dalsze leczenie pacjentów zostało zagwarantowane głównie poprzez wprowadzenie zmian w opisach wybranych programów lekowych" - wskazuje MZ

Zmiany obejmą również listę darmowych leków dla osób po 75. roku życia.

Znajdą się na niej grupy leków, które zawierają m.in. heparyny drobnocząsteczkowe o działaniu przeciwzakrzepowym, substancje czynne, m.in. enoksaparynę i dalteparynę. Lista zostanie rozszerzona o leki stosowane w bólach neuropatycznych, substancje stosowane w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i innych chorób o podłożu autoimmunologicznym. W wykazie znajdą się także podstawowe leki stosowane w chorobach tarczycy.

"Wykaz leków uzupełniany jest o dużą grupę leków stosowanych w przewlekłej chorobie płucnej oraz astmie, co zmniejszy obciążenie finansowe pacjentów cierpiących na te często występujące w tej grupie wiekowej schorzenia" - mówił w minionym tygodniu wiceminister zdrowia Marcin Czech. "Zmian jest niesłychanie dużo w porównaniu z poprzednimi listami dla seniorów. Bardzo się z nich cieszymy, bo to grupa, której los jest nam szczególnie bliski" - dodał.

W sumie na liście znajdzie się 70 nowych produktów leczniczych, a nie znajdą się na niej 53 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Dopłata pacjenta spadnie dla 542 produktów (od 98,19 zł do 1 gr), a wzrośnie dla 481 (od 113,40 zł do 3 gr). Ceny detaliczne spadną dla 1035 produktów (172,94 zł do 1 gr), a wzrosną dla 79 produktów (od 14,64 zł do 2 gr).

Nowa lista refundacyjna będzie obowiązywała od 1 maja.