Zmiany w rządzie? "Minister musi być pozytywnie oceniany"

Każdy z ministrów musi mieć świadomość, że pracuje do czasu, kiedy jego praca jest oceniana pozytywnie - tak minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk odniósł się we wtorek do zapowiedzi ewentualnej rekonstrukcji rządu.

Zdjęcie Premier Beata Szydło oklaskiwana przez swój gabinet /Stefan Maszewski /Reporter

O ewentualną zmianę w składzie rządu został zapytany w najnowszym numerze tygodnika "Sieci Prawdy" prezes PiS Jarosław Kaczyński. Odpowiedział, że trudno dziś ocenić, czy będzie duża zmiana, ale niewielkie są możliwe. "Mogę powiedzieć tyle: w listopadzie, po dwóch latach, dokonamy oceny całego rządu i wówczas zapadną decyzje. Na razie - patrząc na ogólne wyniki - mogę powiedzieć: jest dobrze" - ocenił.

Adamczyk odnosząc się we wtorek do tej zapowiedzi powiedział: "Każdy z ministrów musi mieć świadomość, że pracuje do czasu, kiedy jego praca jest oceniana pozytywnie"

"Mam nadzieję, że taka pozytywna ocena będzie dotyczyła wszystkiego tego, co robiłem wraz ze swoim zespołem, wraz z moimi zastępcami, dyrektorami departamentów, prezesami spółek, szefami instytucji, które współpracują z ministerstwem" - powiedział Adamczyk w radiowej Jedynce.

Odnosząc się medialnych doniesień, że na stanowisku ministra infrastruktury i budownictwa może zastąpić go prezes PKP Krzysztof Mamiński, Adamczyk powiedział: "Bardzo się cieszę ze współpracy z panem prezesem Mamińskim. Bardzo cieszę się, że z panem Andrzejem Bittelem (wiceministrem MiB - PAP) udało nam się przekonać pana prezesa Mamińskiego, żeby zajął się sprawą tej wielkiej kolei, bo był przecież dotychczas prezesem spółki PKP Przewozy Regionalne. Dziś jest prezesem Grupy".

