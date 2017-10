Zmiany w sądownictwie. We wtorek PiS przedstawi propozycje prezydentowi

"Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekazał nam informację, że propozycje dotyczące zmian w sądownictwie zostaną przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie we wtorek i że wypełniają one oczekiwania prezydenta" - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Beata Mazurek /Stanisław Kowalczuk /East News

W poniedziałek odbyło się trzecie z serii czterech spotkań prezesa PiS z posłami partii z poszczególnych regionów. Tym razem Kaczyński spotkał się posłami z Podlasia, Mazowsza i województwa lubelskiego; w spotkaniu uczestniczyli też m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

Reklama

"Tematem dzisiejszego spotkania była - tak jak do tej pory - sytuacja bieżąca w naszym kraju, w którym miejscu jesteśmy i jakie zadania przed nami. Więc były to kwestie dotyczące tej polityki, którą prowadzimy w parlamencie, ale też kwestie związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, do których musimy się przygotować" - powiedziała Mazurek po spotkaniu dziennikarzom.

"Również została przekazana informacja przez pana prezesa, że propozycje dotyczące zmian w sądownictwie zostaną przedstawione panu prezydentowi jutro i że one wypełniają oczekiwania pana prezydenta co do zmian, jakich oczekiwał od środowiska PiS. Mamy więc nadzieję, że spotka się ta propozycja z przychylnością pana prezydenta" - dodała rzeczniczka PiS.

Kiedy kolejne spotkanie Duda - Kaczyński?

Pytana, czy i kiedy odbędzie się kolejne spotkanie prezydenta i prezesa PiS, Mazurek powiedziała, że "takie były zapowiedzi, że ono będzie". "Dajmy czas panu prezydentowi na zapoznanie się z propozycjami, które wypełniają jego oczekiwania" - dodała.

W miniony wtorek do konsultacji zostały skierowane przedstawione przez Andrzej Dudę pod koniec września projekty ustaw dotyczące Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek odbyło się trzecie już spotkanie prezydenta z prezesem PiS w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Podczas tego spotkania Kaczyński zapowiedział, że klub PiS zgłosi poprawki na piśmie do projektów, które wcześniej przedstawi prezydentowi.

Wcześniej w poniedziałek jeden z polityków PiS biorących udział w spotkaniu powiedział PAP, że informacja iż poprawki zostaną przekazane prezydentowi we wtorek, była odpowiedzią Kaczyńskiego na jedno z pytań zadanych przez obecnych na poniedziałkowym spotkaniu posłów. "Prezes powiedział, że prezydent jutro dostanie poprawki i czekamy co zrobi" - powiedział polityk PiS.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Natomiast projekt ustawy o KRS zakłada m.in, że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.

Kilka wariantów

Po piątkowym spotkaniu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował, że w najbliższym czasie klub PiS zamierza zgłosić poprawki do prezydenckich projektów ustaw o SN i KRS, a prezydent zadeklarował, że odniesie się do tych poprawek, kiedy otrzyma je na piśmie.

W sobotę w radiowej Trójce szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że na piątkowym spotkaniu prezes PiS "przedstawił kilka wariantów różnych rozwiązań". Szczerski mówił, że podjęto też ustalenie, iż poprawki, które do projektów Andrzeja Dudy zgłosi większość parlamentarna, "nie wyjdą poza pole, które te projekty zakreśliły".

"Czyli wielopartyjnego KRS-u, ogólnej, transparentnej klauzuli zmian personalnych w Sądzie Najwyższym, a nie z mocy samej ustawy, po trzecie - że będziemy mieli zmniejszoną rolę prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości w procesie kształtowania instytucji centralnych wymiaru sprawiedliwości oraz że będzie czynnik uspołecznienia samej pracy tych organów, czyli i skarga nadzwyczajna, i społeczne zgłaszanie kandydatów do KRS spośród sędziów" - wyliczał Szczerski. "Te cztery najważniejsze elementy, na których prezydentowi zależało, będą utrzymane" - powiedział wówczas Szczerski dodając, że prezydent teraz czeka na "sformalizowany kształt" propozycji PiS.