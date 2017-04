Żonkile w geście pamięci dla bohaterów getta warszawskiego

Dziś 74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Na ulicach stolicy wolontariusze Muzeum Historii Żydów Polskich będą rozdawać papierowe żonkile - symbol pamięci o powstaniu. Do akcji przyłączyło się około 1000 szkół, bibliotek i instytucji kultury z całej Polski.

Zdjęcie Rocznica powstania w getcie warszawskim /Bartosz Krupa /East News

Maria Mossakowska, koordynatorka projektu "Żonkile", wyjaśnia, że w tym roku 1000 wolontariuszy rozda rekordową liczbę 100 tysięcy papierowych, żółtych kwiatów. Osoby, które chcą przyłączyć się do akcji upamiętnienia żydowskich bohaterów, a nie będą w Warszawie lub nie spotkają wolontariusza, mogą wydrukować szablon żonkila, który znajdą na stronie Muzeum POLIN www.polin.pl i przypiąć go do ubrania.

Reklama

Akcja upamiętniająca bohaterów powstania w getcie niezwykle cieszy mieszkających w Polsce Żydów.

Prezes Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki podkreśla, że przez lata historia Żydów w Polsce była wypierana, a pamięć o powstaniu była pielęgnowana tylko przez "garstkę" ludzi. Dlatego, zdaniem Piotra Wiślickiego akcja "Żonkile", która obejmuje coraz więcej osób jest ważnym elementem procesu przywracania pamięci o przeszłości Żydów w Polsce.

19 kwietnia 1943 roku ponad 1000 słabo uzbrojonych bojowników stawiło opór Niemcom, którzy rozpoczęli likwidację żydowskiej dzielnicy.

Powstanie w getcie warszawskim było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom i pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej przez Rzeszę Europie.

Walki trwały do połowy maja 1943 roku, i przeżyło je zalewie kilkudziesięciu powstańców.

W hołdzie żydowskim bojownikom przy pomniku Bohaterów Getta w południe rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające żydowskich bojowników i ofiary Holocaustu.