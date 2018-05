Związkowcy z PLL LOT ogłaszają strajk włoski

Związkowcy z Polskich Linii Lotniczych LOT ogłosili tak zwany strajk włoski. Polega on na dokładnym przestrzeganiu procedur dotyczących lotów.

Jak powiedział IAR przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych Adam Rzeszot, w ten sposób związki będą się domagały przywrócenia regulaminu wynagrodzeń z 2010 roku, który gwarantował im wyższe, niż obecnie płace.



Przyznał jednocześnie, że ta forma protestu to efekt orzeczenia sądu, który uznał, że strajk generalny w spółce byłby nielegalny. Dlatego zdecydowano się na inny rodzaj protestu.



Wszystkie procedury dotyczące bezpieczeństwa będą restrykcyjnie przestrzegane, co może spowodować pewne opóźnienia w rozkładzie - dodał Adam Rzeszot.

Strajk generalny w polskich Liniach Lotniczych LOT miał się rozpocząć pierwszego maja, ale sąd uznał, że byłby on nielegalny ze względu na uchybienia przy prowadzeniu referendum w jego sprawie.



Przedstawiciele zarządu spółki twierdzą, że związkowcom były składane propozycje podwyżek płac, jednak związki je odrzucały. Przypominają jednocześnie, że Sąd Najwyższy uznał dwukrotnie, że uchylenie regulaminu wynagradzania z 2010 roku było zgodne z prawem i w związku z tym spór zbiorowy zarządu ze związkowcami stał się bezprzedmiotowy.