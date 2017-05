Zwłoki w Jeziorze Ełckim. To zaginiony sześć lat temu mężczyzna?

Jak ustalił Polsat News, płetwonurkowie wydobyli z Jeziora Ełckiego ciało w trakcie rozkładu. Niewykluczone, że to zaginiony sześć lat temu Łukasz Chomik.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Ciało wydobyli specjaliści z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny pod nadzorem prokuratora. Zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań, które pomogą ustalić tożsamość.

Reklama

- Nie wykluczamy, że jest to zaginiony sześć lat temu mężczyzna - poinformowała Polsat News sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Chodzi o Łukasza Chomika, który zaginął w styczniu 2011 roku. W chwili zaginięcia miał 26 lat. Policja szukała go przez kilka tygodni, ale do tej pory nie udało się go odnaleźć.

Policja ustaliła, że w dniu zaginięcia bawił się w jednej z ełckich dyskotek. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Na początku lutego 2011 roku trwała intensywna akcja poszukiwawcza. Później policjanci co pewien czas przeczesywali okolice rzeki Ełk.

Tożsamość mężczyzny będzie znana dopiero za kilka tygodni.