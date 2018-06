"Człowieka z pasją – Nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza" to inicjatywa portalu Interia, której celem jest wspieranie młodych, utalentowanych dziennikarzy. To jednocześnie uhonorowanie pamięci Zygmunta Moszkowicza, dziennikarza, redaktora i wykładowcy akademickiego, który współtworzył Interię przez ponad 15 lat, aż do swojej przedwczesnej śmierci w styczniu 2017 roku.

Zygmunt Moszkowicz był dobrym duchem Interii, wyrozumiałym nauczycielem i mentorem dla ludzi stawiających pierwsze kroki na ścieżce dziennikarskiego powołania. Był stworzony do tej pracy, a media definiował jako sposób na komunikację z drugim człowiekiem. Sam znajdował w sobie energię dla wielu pasji - od muzyki po sport - i to samo podziwiał i podsycał u innych.

Nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza jest więc nagrodą dla ludzi, którzy z pasją potrafią opowiedzieć o innych ludziach oddanych swojej pasji. Dzimkowi by się to podobało.

Tak przyjaciele z Interii wspominali Zygmunta Moszkowicza



Zygmunt Moszkowicz był dziennikarzem z powołania. Realizował je m.in. w studenckim Radiu Centrum, "Super Expressie" i "Czasie Krakowskim", gdzie od 1990 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji. Z Interią był związany niemal od samego jej początku - od 2000 roku. Zaczynał jako redaktor serwisu Fakty, organizował pracę redakcji portalu. Był sekretarzem redakcji, dyrektorem serwisów informacyjnych, a następnie przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego i szefem zespołu wydawców strony głównej. Młodszych kolegów po fachu zarażał dziennikarską pasją w codziennej pracy, a także w trakcie zajęć na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.

Dla Zygmunta zawsze najważniejszy był człowiek. Był z nami od zawsze i na zawsze z nami zostanie.



Poznaj zwycięzcę oraz autorów wyróżnionych prac pierwszej edycji Nagrody Dziennikarskiej im. Zygmunta Moszkowicza