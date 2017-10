Były dominikanin chciał się zasłonić tajemnicą spowiedzi przed komisją ds. Amber Gold

W okresie, w którym znałem się z państwem P., byłem duchownym, więc mam pytanie, jak to się ma do tajemnicy spowiedzi – pytał Jacek Krzysztofowicz, były dominikanin, który przyjmował pieniądze od Marcina i Katarzyny P. Były duchowny twierdził, że nie nie jest pewien, czy miały miejsce wydarzenia, w których konieczne byłoby zasłonięcie się tajemnicą spowiedzi. Małgorzata Wassermann, przewodnicząca komisji przypomniała, że nigdy wcześniej, zeznając w tej sprawie przed prokuraturą i ABW, Krzysztofowicz nie powoływał się na tajemnicę spowiedzi.



Marcin P. miał wesprzeć gdański klasztor łączną kwotą 1,5 mln zł. Jak twierdzi Jacek Krzysztofowicz, w momencie, w którym był przeorem tego klasztoru, były szef Amber Gold wpłacił 30 tys. zł.



Świadek był także pytany, czy był powiernikiem małżeństwa P. "To jest za dużo powiedziane, że byłem powiernikiem, bo myślę, że na pewno byłem kimś u kogo szukali wsparcia emocjonalnego, to na pewno tak było, ale nie dzielili się ze mną wiedzą dot. faktów" - powiedział, dodając, że "o bardzo wielu rzeczach, z tego co teraz wie, nie wiedział wtedy".