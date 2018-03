Zmarła dwuletnia dziewczynka, która wpadła do szamba w Opolu

W Opolu dwulatka wpadła do szamba. Była pod opieką ojca, który wyciągnął córkę na powierzchnię i zawiózł do szpitala w eskorcie policji. Mimo szybko udzielonej pomocy, dziecko zmarło.

Do wypadku doszło, gdy dziewczynka bawiła się na podwórku. Ojciec powiadomił policję, że „stracił ją z oczu”. Zanim policjanci dojechali, ojciec znalazł dziecko i wyciągnął je z szamba.

– Z uwagi na utrudnienia w ruchu, policyjne radiowozy konwojowały karetkę pod sam szpital – poinformował sierż. Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Ojciec dziewczynki był trzeźwy.