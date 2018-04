"Zawisza Czarny" wypłynął na podbój Karlskrony

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Z szantami na ustach załoga "Zawiszy Czarnego" wypłynęła w kolejny, a pierwszy w tym roku rejs. Cel: szwedzka Karlskrona. Tradycyjnie, jak co roku, sezon na pokładzie otwierają fani szant, czyli „szantymaniacy”.



- Załoga z całej Polski, zebrana głównie przez internet. Mniej więcej połowa z nich była już na morzu, ale są też tacy, co nigdy na żadnej żaglówce nie pływali, nawet na Mazurach – powiedział kapitan żaglowca Wojciech Zientara.



Jednostka była przygotowywana do rejsu przez 3 miesiące. "Zawisza Czarny" to flagowy żaglowiec Związku Harcerstwa Polskiego i jednocześnie największy żaglowiec skautowy.



(x-news/TVN-24)